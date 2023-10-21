國城亞灣豪宅公設完工 5字頭起跳

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國城建設聯手五大國際團隊打造的高雄亞灣豪宅「定潮」，公共建設完成後，20日首度對外公開，15樓以下產品幾乎已售罄，平均每坪開價45萬到55萬元，隨著公設的完成，16樓以上住宅正式開賣，每坪開價從55萬到80萬元，即定潮售價全面從5字頭起跳。

根據實價登錄資料顯示，國城「定潮」已揭露逾70筆交易，目前最高單價及總價為36樓，總面積182.28坪，毛胚戶以總價9,288萬元成交，拆算車位後每坪單價52.4萬元，今年中也揭露一筆11樓、總面積114.42坪，含裝修總價5,698萬元、單價52.1萬元交易。

國城建設副總經理許鳳仙20日表示，地上41層、地下4層的「定潮」，全案規劃97坪到165坪產品，共計187戶住家、12戶店面，平均每坪開價45萬到55萬元的15樓以下樓層，目前幾近售罄，「只剩下幾戶而已」。

許鳳仙說，高樓層是層峰人士偏愛置產標的，隨公共設施全面完工，16樓以上樓層正式進入銷售階段，每坪售價將從5字頭起跳，每坪開價從55萬到80萬元。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，位於高雄亞灣特區的指標豪宅國城「定潮」，重金禮聘五大國際知名團隊聯手打造，社區更引進兩間米其林星級餐廳進駐，吸引企業主、自營商等高端人士的矚目。

洪嘉聰說，20日首度對外公開的「定潮」公設，在15及21樓規劃兩座挑空五層樓高的空中花園，並設有Sky Villa、Spa Villa等凌空景觀公設，以及全台豪宅中罕見的豪華宴會廳，可供住戶邀請名廚使用生鮮食材，舉辦頂級盛宴。

此外，還有提供以新鮮食材料理的全日餐廳，位於2樓的空中花園也有設置戶外露臺區、品茗室等休憩場所，高樓層也規劃天際酒廊、雪茄室、健身中心、無邊際泳池，並比照專業級場域來設計，讓住戶享有媲美五星級飯店的公共空間。