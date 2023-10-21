台南大員皇冠 推秋冬旅遊專案

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為提高國人秋冬台南旅遊意願，台南大員皇冠假日酒店推出限時搶訂專案，10月31日前預訂高級房陽台5,700元起，送3,000元餐飲折抵，可任選餐廳消費直接折抵，預訂入住日自10月18日至12月29日止推出每日限量五間，相信將再度掀起搶訂熱潮。

2024年將迎接台南400年大事，再度炒熱安平旅遊話題。唯一五星級酒店獲入選空間布置的台南大員皇冠假日酒店，在大廳置入400年視覺感，吸引旅客目光。自即日起至12月29日止推出「臺南400年 茄芷福袋好禮送」住房專案，每房4,700元起，含翌日元素自助式早餐，平日入住有機會免費升等為高級房陽台，依實際房況提供。另外，還加碼送「臺南古蹟限定伴手禮」乙袋，包含成功爆米花、天后碗豆酥、至聖點心麵、媽祖賜芙、月老知我心QQ軟糖，以及安平平安可樂兩瓶，讓旅人感受台南特有美食文化。 台南大員皇冠假日酒店提供晚餐備受饕客喜愛，一泊二食亦是高人氣住房專案，「暖遊臺南 無憂住含早晚餐」住房專案，每房5,600元起，含元素餐廳自助餐、彩豐樓粵式料理或式煉瓦日本料理等三選一的晚餐，並含翌日元素自助式早餐。

喜歡水上活動的遊客不妨跟著魯夫來到安平航海吧！「遊艇之旅 安平逍遙遊」住房專案，四人同行8,888元起，即可搭乘M700遊艇暢遊安平港內30至40分鐘，航程經過定情碼頭德陽艦園區、林默娘公園、1661台灣船園區，遠望安平古堡與億載金城等，從海上視角欣賞安平絕美景致，自在享受海上慢遊幸福感，並且贈送暢遊府城套票，讓您玩遍台南古蹟景點。所有住房專案須另加5％營業稅與10％服務費。訂房專線：（06）391-1858。