BMW業餘高爾夫錦標賽 台灣冠軍揭曉

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BMW總代理汎德一年一度所舉辦的年度盛事「BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽」，日前假桃園大溪高爾夫俱樂部精采落幕。

「BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽」為全球規模最大、最重要的業餘高爾夫球賽事，舉辦至今已有超過30年的歷史，每年均吸引眾多逾50個國家、超過10萬名高球好手一同共襄盛舉。

此次集結了BMW全台經銷商所舉辦預賽中脫穎而出的146位選手，均為來自全台各地的高爾夫球好手，經過一整日的激烈競爭，最終由黃蘋（女子組淨桿）、邱宇翔（男子A組淨桿）、蔡清樺（男子B組淨桿）技冠群倫奪冠，將代表台灣前往南非共和國，參與「2023 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽 國際決賽（BMW Golf Cup International World Final）」，與來自全球的高爾夫球菁英相互切磋球技，力爭衛冕國家團體組冠軍寶座。

BMW總代理汎德每年皆以頂級規格打造賽事，給予車主專屬極致的豪華禮遇，今年集結科技、美學、超凡純電性能與全方位的尊爵非凡，以劃世代全新BMW i7純電豪華旗艦以及BMW iX豪華純電旗艦休旅，提供車主完美接駁入座體驗，更有賽後的尊榮晚宴共同歡慶選手們的亮眼表現。

針對本次「2023 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽－台灣決賽」，BMW總代理汎德提供全新BMW iX xDrive40豪華純電旗艦休旅（價值336萬元）做為一桿進洞的幸運大獎，而長榮航空則是提供亞洲不限航點商務艙雙人來回機票（價值約20萬元）做為另一賽區一桿進洞大獎，為賽事增添更多趣味性。