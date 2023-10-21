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神秘文青藍加場 北上大稻埕快閃

  • 工商時報 李翊榛
●好評不斷！「神秘文青藍」宣布加場，周末限時降落大稻埕。圖／業者提供
●好評不斷！「神秘文青藍」宣布加場，周末限時降落大稻埕。圖／業者提供

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台南受到熱烈歡迎的「神秘文青藍」限定快閃打卡點，於10月20日至22日降臨台北大稻埕碼頭廣場，從南到北再加場！邀請民眾一同前來認識HPV，幫助遠離相關癌症。

於雙十連假在台南為期三天的「神秘文青藍」限定快閃打卡點，深受台南朋友們喜愛，更有民眾直接表示：「原本只是經過．被本次視覺設計吸引才走進去，沒想到走進來發現是這麼有意義的活動，完整參觀完不僅有小禮物可以拿，還可以得到新知識！CP值真的很高！」等，而因活動好評不斷，主辦單位也宣布活動加場的好消息，本周末即將前往台北大稻埕，現場有豐富活動及好禮，民眾來到互動區能夠親身體驗迷思破除，了解「HPV 8成與你有關」的重要觀念，展區內更設有互動裝置，鼓勵民眾思考如何做出對的選擇，掌握美好未來，活動最後還可以挑選自己喜歡的專屬明信片，寫下祝福給自己、親友或伴侶，投入現場郵筒，一個月後由我們傳遞給「未來的你」，邀請大家一同做出對的選擇。

台灣新生代天團「告五人」，今年受到台灣家庭醫學醫學會的邀請，首次擔任HPV衛教大使，還推出衛教主題曲《又到天黑－晨曦版》，用音樂鼓勵民眾及早預防HPV，掌握自己的美好未來。此次限定活動，主辦單位更為粉絲謀福利，除了現場將播放告五人特別錄製的「限定影片」，還有更多告五人相關周邊也會在現場同步發送，參加活動再拿大稻埕專屬限定小禮，快點跟上台灣家庭醫學醫學會和告五人，一起「愛人別錯過」。

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