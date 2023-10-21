毅嘉前三季獲利 年增34％

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毅嘉營收

車用軟板大廠毅嘉（2402）今年前三季稅前盈餘3.88億元，年增34％，每股稅前盈餘1.26元，創9年來新高。毅嘉執行長曾恭勝指出，未來汽車智慧化的趨勢持續擴大，加上電動車快速發展，車用電子需求逐年擴張，毅嘉將繼續擴大車用產品布局，積極切入車用模組市場。

毅嘉以鍵盤軟板起家，早年手機用的按鍵80％以上都是毅嘉製造，但隨著手機和相關產品不再使用按鍵，毅嘉尋求轉型策略，近幾年布局車用軟板和組裝市場頗有成就。

儘管今年全球消費性電子產業需求不振，但受惠於出貨暢旺和需求回溫，帶動毅嘉第三季營收23.71億元，季增14％、毛利率16％、營業利益1.82億元，稅前淨利2.01億元。

前三季毅嘉營收63.67億元，年增15％，毛利率14％，營業淨利3.36億元，加上業外營收，帶動整體稅前淨利達到3.88億元。累計前三季獲利，較去年同期成長34％，創9年來新高。

法人指出，毅嘉前三季營收達63.67億元，較去年同期增長15％、毛利率14％、營業利益率5％，其中車用產品的比重已經提升到69％，車用比重全年可望突破70％。

目前毅嘉產能90％位於中國大陸，台灣和馬來西亞產能合計占10％。曾恭勝表示，為了因應全球化的布局，未來3年投入資本支出15億元，將非中國市場的營收比例提高到15％，車用模組每年營收都要倍增，也會繼續擴大在馬來西亞的產區。

毅嘉蘇州廠是車用模組製造中心，周邊有完整機構件、電子間、設計人員。未來在馬來西亞擴大投資後，已經爭取到當地客戶，成為未來3年的投資重點。