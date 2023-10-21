花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺

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花仙子（1730）20日舉辦法說會。花仙子副董事長王佳郁表示，在打掃工具、香氛等品類帶動下，今年台灣自有品牌營收年增3.4％，海外市場則聚焦泰、馬、菲、越等國，並初入新加坡市場與當地超商龍頭Fair Price合作，透過擴大東南亞產品及通路的投資力道，帶動集團業績成長。

王佳郁指出，未來營運重心除既有品項再升級優化外，產品迎合合療癒、品味、綠色趨勢外，並開始評估切入如寵物、智慧打掃等市場，同時也尋求併購機會，擴大營運版圖。

過去因疫情腳步放慢的海外市場布局，漸漸擴大力道，目前海外市場營收約占1成，深耕較久的泰國市場產品全面當地化，推出答合當地需求、味道較濃郁、花果香味的新品，與國際大廠產品作出區隔；在新加坡則與當地超商龍頭Fair Price合作， 透過OEM、ODM雙軌、通路獨家合作，可望為新加坡市場帶來生意；不過大陸市場由於實體通路景氣不佳，營收比重已由13％下降至7％，未來重心將放在線上渠道。

花仙子因去年有大型換購專案，今年前三季整體營收衰退8％，不過台灣自有品牌營收仍有3.4％成長，包括市占領先的打掃工具、香氛類產品持續成長，以及個人用品在旅遊商機帶動下，新推出的輕巧旅行組成長1倍、防蚊用品「小蚊清」成長35％，除濕劑如克潮靈則因為今年天氣乾熱天數多的天候因素，則有明顯衰退。王佳郁指出，各品項除了領導品牌持續升級產品線外，預期如茶樹莊園、小蚊清等品牌未來在市占率成長上都還有很大成長空間。