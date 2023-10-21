電子類股走強 15檔三優護體吹反攻號

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15檔三優題材股

台股20日留長下影線，指數終場僅小跌12點，投資專家看好資金進場低接卡位，挑選15檔本益比低於大盤、三大法人連續買超、KD指標向上的個股，包括日月光投控（3711）、力成（6239）、榮運（2607）等三優題材加持，反攻力道可期。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示，8月以來只要利空測試導致台股回測靠近16,200點時，官股護盤力道就增強，外資在區間下緣追空力道也會縮減，代表短線將以震盪整理化解賣壓。

展望台股下周操作方向上，法人建議可等大盤月、季線是否收復，且翻揚往上訊號出現再增加持股，後續將以震盪整理方式化解上檔套牢賣壓，近期可關注三大法人買超動向搭配技術面為短線選股策略。

據統計，上市櫃公司中目前本益比低於大盤、三大法人連續買超達三個交易日以上，且KD指標向上，符合「三優」條件的個股，共有日月光投控、力成、榮運、漢唐、欣銓、東和鋼鐵、南茂、聯詠、頎邦、超豐、復盛應用、貿聯-KY、台航、中再保、新普等15檔脫穎而出，股價有望領先彈升。

凱基投顧分析，觀察台股盤面結構，以電子類股走勢最為強勢，類股指數力守20日均線支撐，後續觀盤重點為關注指標日月光等電子權值股表現，短線股價若能適時轉強，撐住大盤信心，將扮演多頭信心重要指標。

日月光投控近八個交易日連續獲得三大法人買盤回補，期間累積增持2.95萬張，為近期股價表現相對強勢的IC封測指標股，市場看好公司受惠AI需求強勁，雖然目前占營運比重仍不高，但AI相關應用及商機於未來幾年將快速擴大，有望帶動2024年半導體業務重回成長軌道。

南茂9月營收寫14個月新高、第三季營收也是近五季高峰，顯示在先前面板產業急單下，對驅動IC封測有助益。法人預期，由於第四季記憶體在國際大廠減產效應下，市況已明顯回升，有利公司第四季營運表現。

至於無塵室設備工程廠漢唐受惠大客戶專案訂單持續密集完工認列，帶動9月營收暴衝至96.05億元，月增156.4％、年增86.61％，創下歷史新高，前三季營收超越去年全年482億元，以507.37億元提前改寫年度新高。