前端風電 登興櫃單周漲幅王

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興櫃周漲幅前十強

受到美國晶片禁令、以巴戰事等國際情勢動盪影響，市場持續觀望，興櫃市場漲幅由新登錄興櫃的前端風電-新（7702）以18.18％奪冠，相互（6407）周漲12.45％居次。

法人指出，加權指數在本周僅於周四收漲，統計本周共下跌341點或2.04％，幸好周五有所抵抗，展現護盤力量，短空格局或許有望改變。

整體興櫃324檔股票，本周只有65檔維持平盤以上漲幅，占比2成；交易量90.2億元，則較上周62.9億多了27.3億元，興櫃市場與集中市場成交量在本周同步放大。

本周興櫃漲幅前十強分別為前端風電-新、相互、瑞興銀、連鋐科技、百辰、因華、康聯生醫、三鼎生技、悠遊卡、世紀風電等，周漲幅從6.04％～18.8％不等，成交量則介於10～10,509張之間。

10月17日才登錄興櫃戰略新板的前端風電-新，掛牌參考價為每股66元，屬於新光鋼旗下子公司，替離岸風電國家隊再添生力軍。前端風電主要業務為製造風機的水下基樁設備，相關承接實績包括沃旭能源大彰化離岸風場、台電的離岸風力發電二期計畫風場等。

前端風電2023年上半年營收達4.99億元、年增4.51倍，稅後純益0.53億元，較去年同期虧損0.11億元大幅轉盈，每股稅後純益（EPS）為0.82元，已超越2022年全年。

相互為印刷電路板業者，主要從事生產影像感測器、手機鏡頭模組所使用的印刷電路板，公告9月營收2.25億元、年增42.27％。

相互在2020年因美中貿易戰、美國對華為的嚴格管制，決議整併產能、全面終止在台生產，生產轉至大陸常熟廠，主要客戶為華為等非蘋陣營手機廠。

中信建投研究報告顯示，華為在大陸的十一長假當周，是大陸唯一單周銷量超越百萬支的智慧手機公司，銷量達到約110.4萬支、蘋果則以99萬支的銷量緊追在後。該利多驅動相互股價及營運走強。