台積產能拚翻倍 CoWoS概念股沾光

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台積電（2330）法說上估2024年CoWoS產能將較今年增加超過1倍，激勵20日CoWoS概念題材發燒，有望承接建設廠包括辛耘（3583）開低震盪後上漲6％，其他包括萬潤（6187）、鈦昇（8027）漲逾1％，另外無塵室工程、機電及水氣化等二次配供應鏈廠漢唐（2404）等廠商也可望受惠。

台積電總裁魏哲家在法說會上強調，台積電致力於擴張CoWoS產能，但受制設備商限制產能，仍規劃預計2024年底CoWoS翻倍成長。

CoWoS設備廠商高層指出，樂看台積電維持資本支出，強調以產業特性來說，設備廠今年出貨大約是前一至二年的訂單，但今年CoWoS相關設備廠在接獲訂單後，即使以最快速度拚交貨，也需待第四季交貨量有機會放大，對2024年度業績才有顯著貢獻。

CoWoS概念股中，辛耘9月營收6.2億元、年增30.60％，第三季營收達17.42億元、年增20.93％，雙雙改寫新高，不過因台股疲弱，股價一路失守季線及月線，回測半年線，所幸台積電利多助攻，辛耘20日股價開低走高，盤中回升重回200元關卡。

萬潤今年則在AI浪潮下，CoWoS產能需求全面引爆，市場傳出該公司CoWoS相關訂單第四季可望開始出貨，有利後市營運表現，股價早盤一度漲幅近3％。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股昨日盤勢表現相當戲劇化，雖然前天美股大跌，亞洲也跌深，但台積電ADR大漲3.69％，大盤竟無大漲，反而開低跌百點後尾盤收斂，最主要還是台積電盤中逐步回穩撐盤下，其他電子股跌幅收斂的關係，包括CoWoS類股，因為題材相對股價有撐；另法人從9月中下旬開始對AI類股作籌碼調節，目前雖未調節完畢，但賣壓有減緩，後續投資人仍可關注股價止穩的AI類股。