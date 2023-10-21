國際變數多 市場觀望氣氛濃

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經濟數據分析： 美國聯準會主席鮑爾表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通膨依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能為打擊通膨的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮，美債殖利率持續創高，11月持續升息機率仍高。

國際貨幣基金（IMF）將台灣今年GDP年增率預估下調1.3個百分點至0.8％，主要是台灣出口嚴重衰退，加上地緣政治干擾經濟。目前全球經濟成長疲弱，雖抑制我國出口表現，但內需消費創新高，出口成長也在9月轉正，預估2024年GDP年增率預估為3％，較上次預估高出0.4個百分點。國發會也認為整體經濟趨勢已經有好消息，預估景氣燈號於第四季將脫離藍燈，第四季出口也可望恢復正成長，增加經濟成長動能，整體經濟呈現谷底回溫。

盤勢分析：

美元指數近期高檔震盪，新台幣持續維持貶值走勢，近期在新台幣弱勢下，不利於資金動能，法人態度上，外資在現貨市場賣超，台指期未平倉維持空單，投信在集中市場持續加碼，不過本周買超趨緩，八大公股銀行在股價回檔過程中出現加碼，整體法人心態保守，若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期出現減少，融券也出現回補，融資在大盤走弱之際出現減少，籌碼對於多方有利；不過就日線的技術指標，日KD指標出現交叉往下，RSI指標跌破50之下空方區，技術指標呈現弱勢。由於周五盤中低點回測近期新低，在多方防守買盤進場下，K線留下長下影線，不過整體量能不大，追價買盤仍不強。綜合上述，短線美元轉強，外資心態偏空，指標指標轉弱，加上短期均線下彎，預期股價將維持整理。

選股方向：

過往第四季都是生技股傳統旺季，加上隨著醫療技術演進，透過細胞、基因的新型態發展，「再生醫療雙法」力拚在立法院本會期通過，預期近期生技股有機會在旺季搭配題材下，在盤面發酵。

從目前訂造中散裝船僅占現有船噸的6.9％，且分散在未來三～四年內陸續交船，加上估計到2026年，將有半數船隻不符合碳指標強度（CII），必須加速淘汰，估計將會出現供不應求現象。加上近期適逢北美穀物裝載運期、中國大陸水患重建需求出籠，對於農產品、煤礦及鐵礦砂等需求轉強，也讓散裝艙位需求攀升，近期指數攀升，相關族群旺季可以期待。

紡織類股隨著歐美感恩節、耶誕節消費旺季即將到來，今年美國市場需求恢復成長，且觀察供應鏈狀況，規模較大的供應商受惠終端庫存去化的狀況較明顯，下半年逐漸好轉中，目前相關大廠訂單能見度回到三～六個月，預估第四季起業績年增率可望翻正，在整體需求狀況回溫，預估2024年訂單將比今年更好。