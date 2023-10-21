瑞昱 2024年迎出貨爆發

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瑞昱近五季度業績表現

網通IC設計大廠瑞昱（2379）於20日舉辦法說會指出，庫存持續恢復至健康水準。儘管第三季營運穩健，然市場需求受整體經濟不確定因素，加上本季度季節性因素干擾，訂單能見度有限，維持謹慎保守態度。

瑞昱副總經理黃依瑋強調，標案只會遞延不會消失，未來AI、大數據應用，將採用最先進管理交換器，此外2024年PC基本面扎實，將迎來出貨爆發。

瑞昱第三季財報表現亮眼，單季合併營收達266.78億元、季增1.5％，毛利率42％，稅後純益25.72億元、季減1.3％，EPS 5.01元，與第二季表現相當。

黃依瑋指出，2024年PC幾個大換機的動力開始顯現，基本面扎實。首先，疫情期間購買的PC／NB逐漸進入換機周期；再者，微軟WIN 10自2025年停止更新，以及AI PC的應用出現，將讓2024年換機潮可期。瑞昱致力於提供各種解決方案，並追尋國際標準，與全球一級廠商競爭全球市場。

沒有網路連結就沒有AI，黃依瑋強調，乙太網路市場需求明確，儘管第三季部分訂單提前至第二季，然整體乙太網路表現仍相當不錯。第四季因季節性考量，訂單能見度有限，需求放緩。不過他也表示，2024年各個市場都需要2.5G乙太網路，終端裝置都需要搭配，才能體現10G PON、5G CPE性能的提升，因此需求將逐步復甦。

交換器部分，全球電信標案持續延宕，市場仍相信標案將陸續開標，並於2024年上半年開始交付。黃依瑋認為，交換器第四季需求可能持續低迷，但是只要政經情勢不再惡化，預期電信標案於2024年逐步恢復動能，加上市場因應WiFi 7、AI需求增長，持續推動10G PON、Multi-giga交換器成長趨勢維持，2024年將審慎樂觀。

WiFi產品線布局中， WiFi 6滲透率於筆電、路由器持續增加，第三季WiFi解決方案在消費型產品表現出色。

黃依瑋預估，至2023年年底，WiFi 6在個人電腦滲透率將達到7成、路由器也將有6成以上的滲透率。至於次世代WiFi7，互通性測試將在2024年第一季完成、第二季啟動標章認證程序，黃依瑋估計，2024年全球WiFi 7市場滲透率若達到5％，將為一大積極訊號。