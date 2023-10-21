茂訊前三季獲利 同期新高

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茂訊（3213）受惠旗下系統製造事業之強固型電腦產品出貨暢旺，帶動其2023年以來營收動能穩健成長之際，獲利能力亦大幅揚升，其自結前九月營業損益不僅多有優於歷年度的表現，自結累計稅前盈餘亦是同期新高。以其股本估算2023年至9月為止的稅前獲利，每股已賺逾6元。

繼上半年獲利多有較2022年同期翻倍增長表現後，茂訊自結第三季自結營業損益1.49億元、稅前盈餘1.51億元，年增74％及57.7％，多有明顯優於歷年同期水位。

茂訊前九月自結營業損益3.65億元，幾乎已超前過去各年度數字，至於稅前盈餘3.68億元，亦大幅超越歷年同期表現。依其股本近5.87億元估算，茂訊第三季每股稅前盈餘2.58元、前三季每股稅前盈餘則已達6.27元。

2023年以來，茂訊旗下強固型電腦產品持續受惠歐洲國家針對國防相關IT採購專案持續釋出預算，帶動海外專案出貨動能穩健，另一方面，近年台灣政府加速推動國造相關之國防標案，具「台灣製造」優勢的茂訊，亦自2022年起陸續爭取到相關專案，出貨動能並逐步放量，為其系統製造事業挹注強勁成長動能。

惟在通路筆電銷售業務部分，動能略較先前疫情期間推升的急性需求走緩，不過上半年隨PC品牌廠大力出清庫存，亦為茂訊帶來部分銷售折讓補貼的利多，更一舉推升其第二季稅後純益1.28億元、寫下單季第三高，上半年稅後純益則達1.74億元、稅後每股純益2.96元。

展望後市，茂訊除預期國際地緣政治情勢將持續為市場帶來需求，為其強固型電腦業務帶來正向助益外，近年其積極拓展其它產業應用的效益也可望逐步浮現。如先前聚焦澳洲礦業市場之IT設備需求，茂訊透過與當地SI（系統整合商）合作搶進已有所成果，後續估可為其強固型電腦業務進一步添加柴火。