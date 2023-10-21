廣明子公司×陽明交大 研發混合實境機器人

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廣明（6188）旗下子公司達明機器人與陽明交大共同研發混合實境（MR）機器人，以直覺式的手勢設定AI協作機器人路徑，讓第一線人員更快的完成工作目標，日前於美國紐奧良的自動化與機器人年會ROScon 2023展示。

身為全球協作型機器人第二大廠商的達明科技，目前客戶包括有南茂、群創、漢翔、廣達、德國馬牌及Toyota。客戶涵蓋晶圓廠、軍工業者、電腦組裝廠及汽車等。該公司表示，善用機器人，生產線可節省7～8成的人力。未包括智慧工廠、AIoT、工業4.0市場等，都是潛在的客戶。

廣明前三季營收為75.95億元，年減12.13％，上半年每股稅後純益1.48元，低於2022年的1.88元。

廣明旗下子公司達明科技2023年上半年營收6.96億元，較2022年同期的8.09億元，下滑13.99％，本業虧損1,565萬元，由於業外獲利不錯，整體而言，上半年仍是獲利，稅後純益446萬元，但遠低於2022年同期的4,277萬元。而達明科技上半年每股稅後純益0.05元，也低於2022年同期的0.48元。

達明機器人與陽明交大共同研發，利用混合實境（MR）規劃機器人路徑的新技術，有別於以往自動化流程由平面螢幕檢視及操控機械，這項混合實境技術具備手勢識別功能，只要帶著MR眼鏡，透過攝影機即可檢視操控者、機器人與環境之間的對應關係，並追蹤和辨識手部動作，用以規劃虛擬路徑，並於現實環境實際執行路徑。

達明科技表示，混合實境兼具智慧視覺功能的AI協作機器人，可以更精準來執行任務，同時有更好的人機互動。對於產線自動化等運作，可更具效率。

達明科技表示，該公司機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人。AI與學術領域已廣泛運用開源軟體ROS（Robot Operation System），為自動化開發者提供全方位的平台。達明機器人培訓中心也為使用者提供ROS全面的教學資源和技術支援。