東捷 明年營運拚重返成長

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設備廠東捷（8064）受到產業縮減投資、出貨認列營收時間點等影響，上半年營收、獲利都衰退，預期第四季會好轉。東捷積極布局MiniLED／MicroLED設備，也進軍半導體封裝，預期2024年營運恢復成長，新業務營收貢獻會持續放大。

東捷上半年合併營收15.64億元、年減5.52％，毛利率20.92％，營業利益3,880萬元、年增128％，稅後純益5,455萬元、年減50％，稅後每股純益0.33元。前三季合併營收22.99億元、年減10.09％。

陳贊仁表示，2023年景氣差，包括面板、半導體等產業設備投資都比較保守，而先前因疫情帶動的物流和自動倉儲投資高峰也已過，對2023年整體業績都有所影響。特別是面板，大幅縮減資本支出，2023年面板設備營收占比估會降到60％以下。

陳贊仁表示，東捷推出的MiniLED／MicroLED磊晶段蒸鍍機在台灣市占率高達90％、在大陸市占率也有60％，因大量出貨，對營收、獲利都有不少貢獻。整體來看，2023年MiniLED／MicroLED的營收貢獻估計將拉升到20％～30％。

此外，玻璃在先進封裝的應用很多，東捷為扇出型封裝提供雷射應用方案，包括玻璃載板切割機、RDL線路修補機、高精度量測機、EMC修整機都有不錯的詢問度。東捷也與東台、志聖、均豪、均華合作，發揮互補綜效，除雷射應用，還有PLP的自動化需求。

至於專攻物流、自動倉儲相關設備的子公司漢錸，由於台灣物流、自動倉儲的投資高峰已過，營運也受到影響。陳贊仁表示，東南亞人口多，隨著許多產業前進東南亞，自動物流需求明顯動了起來，公司也前進馬來西亞，要搶東南亞物流、倉儲這一塊市場大餅。