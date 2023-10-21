陸Q4不太妙 西進水泥廠保守

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西進水泥廠今年以來營運

大陸水泥市場庫容比創近幾年新高，加上房地產低迷對水泥需求減少；雖然價格因煤炭成本上漲而有微幅調漲；不過，整體來看，國內西進水泥廠預期，第四季大陸水泥市場將會是「旺季不旺」，營運持續保守觀望。

包括台泥（1101）、亞泥（1102）、信大（1109）指出，大陸市場第四季營運將出現季增、但年減，旺季不旺態勢。

但也由於今年營運基期低，西進水泥業者樂觀表示，2024年在大陸經濟回升後，水泥市場將會是「價漲、量增」格局，有助營運成長。

中國大陸水泥協會統計，目前的庫容比達到75～76％，為近五年最高。

西進水泥業者指出，當地房地產近期景氣市況不佳、民眾買房意願薄弱、新屋開工率較去年減少超過3成，是需求不振的主因。

因此雖第四季是傳統工程施工旺季，不過，統計下來，今年基建趕工的需求只有8～10％的成長，不足以拉升水泥需求。

儘管隨著冬季來臨，對煤炭的需求增加讓價格上漲；水泥廠指出，第四季煤炭價格確有調漲，水泥業者反映成本，也跟著調漲水泥價格，不過，幅度卻不如過去幾年，只能微幅上漲，這對水泥廠第四季獲利的提升可能只會是「杯水車薪」，無法彌補需求的減少。

台泥、亞泥、信大水泥不約而同認為，雖第四季為旺季，但大陸市場第四季營運將出現季增、年減，呈現旺季不旺。

不過，也由於今年營運基期低，2024年在大陸經濟回升後，水泥市場將會是「價漲、量增」格局。