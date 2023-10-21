國建推案齊發 中和板南案攜手三井

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國建（2501）明年將創辦屆滿60年，預計全台推案將遍地開花，總計有7大案緊鑼密鼓籌備公開上市中；其中最具指標的超級大案，為國建攜手台灣三井不動產公司合資的新北市中和板南大案，據悉第一期總銷規模逾百億，國建可分回金額達40億元，計畫明年積極搶市，看好房市的企圖心旺盛。

國建副總經理林清樑表示，今年和未來幾年國建的獲利能見度佳，2023年新完工交屋量達到104億元，共有四筆新案，包括總銷20億元「國泰豐格」、36億元「國泰豐碩」、25億元「國泰川青」、23億元「國泰華威豐年」。

國建前三季營收97.11億元，創史上同期次高。

林清樑表示，明年國泰建設創辦將屆滿60周年，將規畫在全台積極推出七案。其中國建攜手三井不動產在中和的板南案，第一期總銷將破百億元；另外還有三重段、新莊副都心案、內湖四期、台中崇德段、台中七期，及台南平道段，推案量大爆發，估計總銷金額超過270億元。

其中國建三井板南案最具指標，位於新北市中和板南路捷運中原站附近，基地逾7,000坪，地主為中和赫赫有名的大地主-大倉久和飯店幕後老闆陳家所擁有，原本為中和泰隆鋼鐵工業區，全案由國泰建設、及日本三井不動產在台的台灣三井不動產，合資成立「板南置業公司」主導開發，雙方出資比率分別為51％、49％，先進行都市計畫變更、再申請都更；去年底都更案已審查過關，進入實質開發階段，預計2024年推出。

全案有1,657坪將回饋市府，作為公園、公共停車空間，另外約5,411坪，將進行都更重建，由地主與「板南置業」進行合建，合建比例為地主47.5％、「板南置業」52.5％。

目前國泰三井板南案規畫為四大棟地上31樓和32樓、地下5層的住宅大樓，分2期推出，總銷將從原本估250億元上修到300億元，主力坪數自27～49坪。

展望2024年，國建表示，預計將會有四筆新案完工交屋，包括新北市總銷20億元「國泰和河」、桃園25億元「國泰溪境」、台中47億元「國泰Most+」、台北南港35億元「國泰悠陽」，全年完工交屋量達127億元，且都已100％完銷，業績成長動能可期。