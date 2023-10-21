富強鑫 全電式射出成型機銷售倍增

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ESG及節能減排當道，塑膠射出成型機大廠富強鑫（6603），陸續接獲食品包裝及3C等產業採購全電式射出成型訂單，前三季全電式射出成型機銷售年增幅高達116％，9月、第三季及前三季合併營收，均比去年同期衰退。黑天鵝仍在，第四季審慎因應。

富強鑫表示，富強鑫針對ESG及節能減排的趨勢，開發出具「精準、節能、智慧、潔淨」等特點的全電式、轉盤式、轉軸式、夾層及混色等各式單色與雙色射出機，先後接獲TOYOTA、STANLEY、堤維西、英利、比亞迪、美國特斯拉、NIKE及宏全等不同業態客戶訂單，以及高回購率。其中，全電式射出機一體化解決方案，持續不同產業客戶洽談合作的可能性。

富強鑫斥資4,000萬美元，在大陸浙江杭州灣建新廠5月量產，生產水平對射機、兩板機等多色大型機為主，設計年產2,000台，年產值人民幣約6億元，已開始挹注營收。前三季合併營收27.42億元，年減19.89％。

富強鑫指出，富強鑫前三季銷售區域，印度、中國大陸市場因汽車產業客戶對多款鎖模力1,400～1,900噸的包括水平對射機、轉盤多色機等大型多色塑膠射出成型設備，以及裝機服務，仍有訂單需求，多色塑膠射出成型機出貨占比達58％。多色塑膠射出成型機平均毛利率優於富強鑫整體平均水準，有助於提升第三季獲利。

富強鑫表示，全球大環境景氣受通貨膨脹、終端市場需求尚未明朗、國際政治局勢等多項負面因素干擾，各產業大幅縮減或放緩擴廠、增產的資本支出。富強鑫第四季會謹慎因應訂單及出貨狀況，彈性調整全球各生產基地的產能。