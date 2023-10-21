東元 價量齊揚投信加碼

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東元（1504）近日股價隨大盤盤跌，20日開盤雖遇賣壓，不過隨即買盤湧現、愈走愈高，終場上漲0.7元收48.15元，成交量1.2萬張。自9月底52.6元波段高盤跌，陸續失守月線、季線、半年線，20日紅K棒留長下影線，KD指標低檔黃金交叉，如能溫和擴量、守穩5日線，短線可望止跌，籌碼上投信持續加碼連八買，近月累計買超1.1萬張。

受惠機電系統及智慧能源二大事業群業績成長，9月營收53億、年增9.13％，前三季營收450.31億，年增4.09％，雙雙創13年以來同期新高。