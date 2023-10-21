前往主要內容
工商時報LOGO

東元 價量齊揚投信加碼

1504東元電機1121020日線圖
1504東元電機1121020日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東元（1504）近日股價隨大盤盤跌，20日開盤雖遇賣壓，不過隨即買盤湧現、愈走愈高，終場上漲0.7元收48.15元，成交量1.2萬張。自9月底52.6元波段高盤跌，陸續失守月線、季線、半年線，20日紅K棒留長下影線，KD指標低檔黃金交叉，如能溫和擴量、守穩5日線，短線可望止跌，籌碼上投信持續加碼連八買，近月累計買超1.1萬張。

受惠機電系統及智慧能源二大事業群業績成長，9月營收53億、年增9.13％，前三季營收450.31億，年增4.09％，雙雙創13年以來同期新高。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 子女買房爸媽出錢！房地合一稅率變45％原因曝光

  2. 台積2025可望量產2nm晶片 曝代工驚天價

  3. 破除傳言！台積資本支出不變 7成衝先進封裝 4檔台鏈受惠

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。