康那香 逢低承接成交放量

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康那香（9919）大陸廠拆遷補償、超纖不織布發展前景佳，股價先前漲一波後回檔，修正超過13％，本周在18元觸底，20日放量反彈收19元，重新站上5日線。短期周線趨勢已反轉往上，月線及季線下滑趨勢已止穩。短多搶短逢低承接，量能仍維持一定水準。9日KD值趨線也在20日低檔黃金交叉開始走高。反彈量能仍顯不足。近期若量縮再測短期底部18元未破則有機會向20元以上挑戰。

上海廠拆遷可為獲利加分；「超纖不織布」預計將可在明年進入量產，未來應用於工業材料、高機能家飾布、人工皮革基布、醫用材料等面向。