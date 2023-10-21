神準Q4營運持穩 法人：回溫等明年

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網通廠神準（3558）主要客戶以中小企業為主，今年來營運受到景氣不佳、企業客戶調整庫存等因素影響，第三季營收仍維持低檔，股價20日破底、並寫逾八個月新低，由於目前終端需求仍未有明顯的復甦，市場法人認為該公司第四季營運將維持平穩，明年較有機會見到顯著的回溫。

神準在台灣網通廠的營運特點及優勢，是下游客戶及通路主要以中小企業（SMB）需求為主，在產品組合方面，去年在有線網路系統產品大幅成長，主要受網路安全與SD-WAN的需求強勁所帶動，但今年第二季以來，受到景氣趨緩的影響，下游企業客戶拉貨動能明顯受到影響。

以單季營收來看，神準單季營收高點在去年第四季的53.75億元，今年來持續下滑，今年二、三季營收均在41億餘元的相對低檔。法人指出，主要由於企業產品庫存調整自今年第二季才開始，因此影響該公司二、三季營收表現，預期在網通產品短期內需求仍維持放緩步調之下，第四季不易見到顯著的回升。

不過神準將持續聚焦在北美市場業務，及資料中心的邊緣運算相關解決方案與設備，與特殊應用型的IP Cam監控裝置等較具優勢的產品，並加速零組件垂直整合布局，力拚營運穩定，法人看好明年景氣及市況回溫之後，營運可望見到顯著回溫。

受到下半年營收維持低檔影響，神準股價近期走弱，20日該股價下跌3.28％收236元，盤中低點來到231.5元，股價寫下波段新低，同時也是近八個月股價新低。