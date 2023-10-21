交流資服登興櫃 首日一度飆漲19％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金融科技及第三方支付業者交流資服（6984）20日登錄興櫃，首日漲幅最高來至19％。

交流資服（6984）由元富證券主辦輔導，興櫃登錄價為34元，早盤表現強勁，盤中最高來到40.5元，以開盤價35.75元計算，漲幅13％，若以登錄價34元來看，漲幅則高達19％。

受惠於全球數位轉型、金融科技、AI人工智慧等趨勢浪潮的推進，零售業者加速數位轉型的需求持續強勁，帶動交流資服旗下「電商服務iCarry」以及「第三方支付ACpay」兩大業務市場版圖穩健擴張。

交流資服的ACpay上線短短1年內，已成功協助超過500家品牌商完成進行數位轉型，隨著更多傳統線下零售店家數轉型使用ACpay，進一步對交流資服帶來更多穩定的現金流收入，推進第三方支付業務比重持續攀升。

交流資服2022年全年合併營收為0.75億元，2023年前三季合併營收0.78億元。其中，2023年9月合併營收為0.2億元，年增達201.04％、月增180.85％。

該公司憑藉著客製化的金流服務、整合線上與線下銷售的創新商業模式，透過商戶端與金流端末服務的結合，協助業者數位轉型，並帶動各項加值服務，不僅深化既有零售業者的黏著度，在既有客戶基礎上亦能創造更多業務合作空間，均可順利推升交流資服營運邁入下一成長期。