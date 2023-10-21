平價爽嗑大馬庶民美食 台北池記茶餐廳開賣

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池記茶餐廳

台北出現了一家專賣馬來西亞庶民美食的茶餐廳！為讓更多美食愛好者認識自己從小吃到大的家鄉味，在台生活的馬來西亞華僑池家瑋，繼於2014年開設〈池先生Kopitiam〉馬來西亞小吃店後再創〈池記茶餐廳〉，以茶餐廳的營業模式販售馬來西亞傳統風味料理。有別於〈池先生Kopitiam〉的大馬小吃，〈池記茶餐廳〉主打「大馬煮炒料理」、「燒臘」與「嘛嘛檔菜」。為原汁原味呈現傳統大馬美食，池家瑋堅持自大馬進口〈仙女牌醬油〉、〈美中美黑醬油〉、〈Marmite媽蜜醬）、馬來西亞廠的〈雀巢燕麥片〉與〈佳樂Kara紅茶葉〉等，如此用心，自然讓吃貨對〈池記茶餐廳〉的菜色充滿期待。

池家瑋是馬來西亞留台生，鑑於過去在台灣吃得到的馬來西亞料理菜色選項有限，且多在百貨美食街內以個人定食型式呈現。於是，池家瑋湊了錢、買了一台二手餐車，自2014年起在母校輔仁大學附近做起餐車生意，販售〈咖哩雞便當〉。因為好吃、便宜，生意不錯，2016年，池家瑋創立〈池先生Kopitiam〉小吃店品牌，於台北市復興南路開店賣馬來西亞傳統料理，目前已有旗艦店、公館店、士林店三家分店。

疫後，內需餐飲與休閒服務業市場復甦，經營競技事業的朋友租下了台北建國北路一段原〈新都里〉日本料理餐廳的門市，因空間場域很大，問池家瑋有無意願合作，〈池記茶餐廳〉於焉誕生。

崛起於上個世紀50、60年代的「茶餐廳」，是香港獨有的餐飲業態。最早是以以西餐廳的型格販售平價或低價飲品、冰品與甜點，後來加入了麵、飯，菜單上吃食華洋共陳，反映了香港獨有的文化，也成了一「特色」。馬來西亞也是一多元種族融合的國家，加上「茶餐廳」具有「可親性」與「庶民化」特質，於是池家瑋決定以此業態賣馬來西亞傳統料理。

馬來西亞主要有三大種族：馬來人、印度人、華人。華人多來自中國東南沿海包括：福建、廣東、客家、潮汕、海南人。加上曾受英國殖民，飲食文化受「交叉感染」，「你菜中有我，我味道中有你」，呈現多元繽紛面向。

曾下功夫研究大馬華人飲食文化的美食作家陳靜宜告訴我，馬來西亞華人飲食各有專擅，時間久了並再演化自成一格。例如，廣東人將燒臘帶入馬來西亞，隨著時間演變出「大馬版本」，有別於廣東與港澳的燒臘。又如，海南人語文能力較強，早年在英國人家中作菜幫廚的多是海南人，殖民時代結束，海南人紛紛創業開餐廳，並將英國人吃麵包配喝咖啡的飲食習慣帶進庶民生活，啜飲〈海南咖啡〉，就可品嘗內蘊的殖民歷史。

〈池記茶餐廳〉主打大馬「煮炒」、「燒臘」與「嘛嘛檔菜色」。菜單上品項類別有：「合菜」、「海鮮」、「飲品」、「燒臘」與「麵」。

「煮炒」是大馬華人的一種餐飲型態，類似台灣的熱炒、合菜，〈池記〉延請在馬六甲從事煮炒、有十年廚藝經驗的華人主廚黎君福來台司廚掌杓，菜單上有〈咕咾肉〉、〈麥片蝦〉、〈Mami雞〉等風味菜。「燒臘」類則有〈燒肉〉、〈叉燒〉與〈燒鴨〉等。

同樣都是「燒味」，大馬的燒臘與港澳的做法其實系出同源、工序製程差不多，只是佐味或提味沾醬不同。例如〈廣式脆皮燒豬〉配醬多搭黃芥末醬。〈馬來西亞脆皮燒豬〉則佐海南辣醬、梅醬。海南辣醬由新鮮辣椒、薑、蒜、酸柑、醋等調味而成。冰梅醬由酸梅、冰糖熬煮而成，兩者皆有解膩之效。

外觀黝黑透亮、入口有糖醋味型的〈Mami雞〉，是以「Marmite醬」料理的菜式。「Marmite醬」誕生於1902年的英國，源自於濃縮的啤酒酵母。經過調配的Marmite醬也能入菜，〈池記〉為呈現原味自大馬進口Marmite醬，並加蜂蜜、棕櫚糖等重新調味後炒雞肉。陳靜宜說，Mami雞的雞肉講究個小、炸得偏乾，適合一口一個，且需包覆雞皮或使表層有皺摺，如此才能「扒」住更多醬汁。

池記茶餐廳

地址：台北市中山區

建國北路一段

80號B1

電話：02-2515-5111