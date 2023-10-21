大師兄林品睿 跨域翻轉人生

達人小檔案

一度面臨人生黑暗期、喪失求生意志，外號「大師兄」的林品睿無心插柳，卻從PTT打開暢銷作家的大門，成為眾多政府機關、企業、學校積極邀約分享的講座主講人，著作更將翻拍為台劇，林品睿的職場人生何止精采，更堪稱「翻轉人生」的代表。

林品睿回憶，在PTT分享從事殯葬業的所見所聞時，其實是內心最痛苦的時期，曾經很厭世、在「生裡求死」，但在殯葬業工作期間，從不斷看到生命的消逝中，體會到死裡求生才是真正困難的事。

近年陸續出版《你好，我是接體員》、《比句點更悲傷》、《火來了，快跑》、《孝子》等著作的大師兄，之所以能晉身暢銷作家之列，靠的是不賣弄文字、不過度營造悲情、更時常帶點幽默與詼諧，卻將不同際遇的生命最後一程，化為一段段小故事，常常讓人「笑著笑著就哭了」，或是最後才發現「加了洋蔥」，是閱讀大師兄書籍的人最常說出的評語。

每天面對生死話題

大師兄所寫的內容所以動人，主要來自他在生活與工作中的細微體驗，像是擔任看護三年期間，看到人年老時需要關心與陪伴的一面，在殯葬管理所任職的五、六年，加上後來於私人葬儀社的工作經歷，更讓大師兄深深體認到生死課題的複雜，他打趣地說，很多人總喜歡問「在殯葬業有沒有碰過鬼？」，實際上，在每天面對生死之間，他看到的反而是「這世界上真的是什麼人都有」。

一般人對生死話題難免有禁忌，也鮮少接觸，林品睿把在殯葬業的見聞書寫出來，確實對讀者產生莫大吸引力。與此同時，他也不諱言，其他業者有時候難免怕太多行業祕辛被揭露，但林品睿轉念一想，認為正是因為自己還算「菜」，而非在業內打滾數十年的老手，才能保有現在的心態去描繪所見所聞，如果從業更久，「說不定情感不見了、反而寫不出來」。

紀錄分享所見所聞

出書之後，林品睿每個月平均有15～20場演講，甚至到年底前每周的一至五，都已經排滿講座。儘管對體力與準備講座互動內容的精神都是一大考驗，但林品睿很開心自己有機會奉獻，可以把見聞與獲得的啟發當成故事，說給學生們聽，他的演講足跡也遍及矯正單位，提供不同的視野，期望以自己翻身的經歷發揮鼓舞效果。

有趣的是，林品睿原本就設定給自己兩年的時間進行講座分享，並沒有因為現在講座邀約滿滿就改變。他說，在職涯展開新一步規畫之前，現在除了一邊完成碩士學業，也打算之後要回職場充電，「如果不多累積點工作經驗，怕這輩子就只能講這些」，畢竟只有體驗與經歷更多，再跟聽眾、讀者分享人生歷程，才能持續讓小愛成就大改變。

達人座右銘

活著，是一件

非常不容易的事