前往主要內容
工商時報LOGO

人生何必設限

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「或許一、兩年後，我殯葬業的故事說完了，但我還有很多事想做。」林品睿現在雖然忙得不可開交，但從他的言談之中，可以很輕易發現他並沒有迷失自我，他說，殯葬業的故事終有說完或新鮮感不再的一天，到時候，他可以去做更多想做的事情。

林品睿笑說，他其實沒有設定未來一定要往那些方向走，曾經身為看護的他，覺得自己只把殯葬業的故事集結成冊，「似乎欠了看護行業一本書」。如果再回歸殯葬業，他也想學習更多心理諮商知識，將之應用於更貼近安慰生者上；另一方面，與家中寵物犬感情深厚的他，也不排斥轉向動物殯葬業。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 子女買房爸媽出錢！房地合一稅率變45％原因曝光

  2. 台積2025可望量產2nm晶片 曝代工驚天價

  3. 破除傳言！台積資本支出不變 7成衝先進封裝 4檔台鏈受惠

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。