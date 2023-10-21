「或許一、兩年後，我殯葬業的故事說完了，但我還有很多事想做。」林品睿現在雖然忙得不可開交，但從他的言談之中，可以很輕易發現他並沒有迷失自我，他說，殯葬業的故事終有說完或新鮮感不再的一天，到時候，他可以去做更多想做的事情。

林品睿笑說，他其實沒有設定未來一定要往那些方向走，曾經身為看護的他，覺得自己只把殯葬業的故事集結成冊，「似乎欠了看護行業一本書」。如果再回歸殯葬業，他也想學習更多心理諮商知識，將之應用於更貼近安慰生者上；另一方面，與家中寵物犬感情深厚的他，也不排斥轉向動物殯葬業。