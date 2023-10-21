李惠如努力拚好運 打造超業佳績

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達人小檔案

今年一舉拿下國際龍獎IDA、美國百萬圓桌MDRT會員超級會員COT的台灣人壽廣鑫通訊處業務主任李惠如，在保險業打滾13年，人生座右銘就是「好運不會自己靠過來，但努力會把好運帶到你的面前」，在壽險路上，她已練就出「五功」祕笈，就是「專注所願，而非所缺」、「向成功優秀的人學習」、「破框」、「氛圍」、「動力」。

李惠如指出，保險路上自己並非一開始就一帆風順，也不是一個有自信且自律的人，因為如此，對於目標這件事，相對容易放棄，尤其在高拒絕率的行業中，受挫感加劇的狀況下，如果沒有持續做對的事、做該做的事，維持拜訪量，後續自然不會有好的結果。

然而，李惠如認為，當人有一定要完成的目標時，就會從中找尋「機會」，而不是「問題」，透過尋求協助，不斷增進不足，加強專業知識，壯大自己的內心能量，她近年來最大的體會就是一次次的嘗試，都將轉換為成長的養分。

疫情期間，李惠如坦言，為了降低衝擊，必須打破過去親訪客戶的銷售模式，以及面對面早會與團隊激勵，改透過數位工具，在家工作也能與客戶互動及推動自己業務工作前進。透過通訊軟體，與客戶互相關心近況，傳遞健康資訊、提醒所屬醫療保障內容、協助防疫險理賠，細心並即時關切問候與服務；團隊經營上，則是事前規畫、事後研討，透過視訊會議，小組集結討論、回饋，讓夥伴依序步驟及策略，不至於腳步慌亂，清楚明訂前進方向。

保險路上令李惠如印象最深的是，去年6月送出第一張身故理賠。保戶是她進入保險第三年時結識成交，是位長輩、亦師亦友，不僅帶給她許多支持與溫暖，更教會她了解人生的經歷都是過程，只要努力向前，一定可以有更好發展的道理。

李惠如表示，透過這次理賠過程，不僅陪同保戶家屬辦理相關文件與手續，也一起面對遺產分配造成家人間的衝突，但是保戶生前透過保險指定受益人規畫，讓保險理賠金保障繼承人生活所需資金，不受遺產分配的紛爭而影響經濟，讓她更體會到保險的意義和價值，以及身為保險人所擔負的責任。

李惠如勉勵職場新人，保險是一份可以長久經營的人生志業，可以持續精進自我、打造屬於自我品牌，不但要將服務做好，更要做出差異化，整合人脈資源，在客戶有其他問題時，就能提出完善的解決方案，利人又利己。

達人座右銘

好運不會自己靠過來，但努力會把好運帶到你的面前