高雄房市 農16特區 中古屋搶手

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高雄市農16特區中古房價摘要

熱門社區

高雄農16特區除了捷運凹子底站、以及森林公園，加上富邦BOT案以及聯上「停35」BOT等這兩大BOT案的驅動，成為高雄必爭的建案重鎮之一，新建案已經突破5字頭，中古屋單價己站穩3字頭，換屋族想要落戶「農16特區」，五到十年的中古屋，成為選擇的好標的。

永義房屋農十六大千加盟店店東鄭博陽指出，高雄市今年房價表現，迄今仍持續緩步上漲趨勢，根據永慶房產集團統計，高雄市今年第三季交易量，比去年同期成長1成左右，以實價登錄完整資料來看，各行政區的房價表現，與去年同期相較，多數呈現上漲格局。

他說，身為高雄市核心地段的農16特區，面積約66公頃，屬於目前高雄最精華生活圈之一，除了高雄捷運紅線貫穿，還有今年底將全線通車的輕軌，著名地標有凹子底森林公園，北接巨蛋商圈、瑞豐商圈，東鄰高醫商圈，南有高雄車站，鄰近還有已經營業的義享天地購物中心、高雄萬豪酒店，是難得市中心「離塵不離城」的核心重劃區。

鄭博陽表示，近一年更是帶著台積電設廠、富邦人壽BOT開發案、聯上「停35」BOT等豐沛的建設議題，農16特區已成高雄近年相當熱門的重劃區，生活圈內還有龍華國小、明華國中等優質學區，就學與交通的便利，在房市引發關注，更吸引購屋族搶先卡位區域前景。

他說，選擇在農16特區置產的買家，除了看好區域內成熟的生活機能與重大建設發展，房價具增值性、以及市場前景樂觀，都是主因，就住宅產品而言，屋齡較輕的大樓，多屬於大坪數豪宅，總價從上千萬、到破億價格都有。

但鄭博陽指出，對於換屋族來說，想要落腳農16特區，屋齡五到十年左右的社區，不僅單價較低、坪數較小，總價也相對親民。

他說，農16特區目前的新建案，每坪已突破5字頭，中古屋單價己站穩3字頭，屋齡五到十年的電梯大樓，目前的售價大約是每坪33萬元到45萬元之間，如果包括車位，總價大約2,000萬元，「只要有物件釋出，最多三個月就可成交」，買家以企業家、醫師等高階族群為主。