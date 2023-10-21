前往主要內容
工商時報LOGO

兩大BOT案將完工 起漲點提早進駐

永慶不動產 農十六大千加盟店 店東 鄭博陽
永慶不動產 農十六大千加盟店 店東 鄭博陽

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

龍華國小舊址富邦BOT案，預計2026年完工，投資總額近400億元，預估創造6,000個工作機會；神農路「停35」聯上集團BOT案，估2024年完工，投資總額約23億元，預估創造500個工作機會，兩大BOT帶來機關辦公場所、商場、餐廳、百貨、影城、高級商辦、大型水族館，大大提升生活機能，農十六將成為結合明星學區、百貨影城、雙軌捷運、萬坪公園等夢幻機能於一身的地段，加上高級商辦落成，中高階人材就業機會，將實質增加住宅需求，後勢看漲。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 子女買房爸媽出錢！房地合一稅率變45％原因曝光

  2. 台積2025可望量產2nm晶片 曝代工驚天價

  3. 破除傳言！台積資本支出不變 7成衝先進封裝 4檔台鏈受惠

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。