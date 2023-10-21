兩大BOT案將完工 起漲點提早進駐

龍華國小舊址富邦BOT案，預計2026年完工，投資總額近400億元，預估創造6,000個工作機會；神農路「停35」聯上集團BOT案，估2024年完工，投資總額約23億元，預估創造500個工作機會，兩大BOT帶來機關辦公場所、商場、餐廳、百貨、影城、高級商辦、大型水族館，大大提升生活機能，農十六將成為結合明星學區、百貨影城、雙軌捷運、萬坪公園等夢幻機能於一身的地段，加上高級商辦落成，中高階人材就業機會，將實質增加住宅需求，後勢看漲。
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