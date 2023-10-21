土開公司倉庫旅館棧貳沐居，在海景房辦玩具展

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高雄港區土地開發公司，攜手無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，打造的台灣首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，為了充份運用臨港海景房的優勢，首次集結各種特色玩具主題品牌、與藏家珍品，週末舉辦「玩具共和國」市集，讓「棧貳沐居」兼具住宿、會展、與品茗等三大功能。

土開公司在其自行經營的「棧貳沐居」旅宿，推出「SO-COOL MARKET蒐庫市集」，首發「玩具共和國」從20日至22日開展，高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿21日表示，想要與更多人分享這個美好的場域，不僅是提供旅人的棲身之所，更是一個能交流分享的共享空間「日時店鋪、暗暝臥鋪」。

沈妙姿指出，「棧貳沐居」由土開公司攜手無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊共同打造，可說是全台首座歷史建築倉庫旅宿，在「日時店鋪、暗暝臥鋪」的理念之下，希望它在白天是文創頭家販售創意故事的地方，夜晚是跟志同道合的職人，開心交流的場所，畔港過夜的好所在，兼具住宿、會展、與品茗等三大功能。

她說，棧貳沐居KW2 HOSTEL今年4月營業至今，已接待超過4千位來自海內外的旅人，廣受歡迎，回住與常住率頗高，以港澳客佔比高，有高雄朋友分享來「棧貳沐居」住一晚，「就是讓心靈得到沉澱與放鬆」，為了充份運用「棧貳沐居」的區位與空間優勢，未來也會繼續以旅宿、茶庵、策展、市集，「玩」轉 棧貳庫歷史空間。

土開公司表示，本週末登場的棧貳沐居「玩具共和國」，號召特色玩具主題品牌，特邀香港藝術職人「Rock factory @IJ3」結合大自然素材，創作「HATEBABY」彩繪公仔；全台唯一星際大戰專門玩具店「Wanwangee 玩玩具」、三眼怪愛好者「史黛西」精選超過千件珍稀蒐藏、「UTOYIA 潮玩誌」打造玩具界烏托邦，以及HANSA 化石先生、SMISKI、Sonny Angel、Vintage Toy Workshop、眷戀家，也邀請「iStudio COLOR」檳榔子染飾品，使用屏東種植檳榔子染布配色拼接，經由巧思設計，轉化為風格獨特的文創商品。