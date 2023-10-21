國泰航空線上旅展經濟艙折扣3,000元 預訂日本商務艙再折2,000元

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國泰航空迎接2023ITF台北國際旅展，於官網推出線上旅展，自10月20日至11月10日，預訂今年10月20日至明年6月30日由台北或高雄出發，前往亞洲、歐洲及紐澳等52個精選航點經濟艙來回機票，最高可享票價折扣3,000元，其中高雄至香港最優惠票價只要8,252元。

另針對喜愛日本的旅客，國泰航空同步推出官網限定商務艙優惠，只要預訂台北飛往東京、大阪、名古屋商務艙來回機票，同時輸入優惠編號JPN2000，即可享2,000元折扣優惠， 限量100組，先搶先贏。