美股又崩！ 道瓊挫286點 台積聯電ADR同跌

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美國10年期公債殖利率自2007年以來首次突破5%令主要指股承壓，加上以巴衝突升級可能擴大成中東戰爭，市場瀰漫避險情緒，美股連三日走跌，道瓊下殺近300點，那斯達克指數重挫逾1.5%，跌破 13,000 點，台積電ADR也由紅翻黑，下跌逾1.7%。

道瓊工業指數下挫286.89點，或0.86％，收在33,127.28點；標準普爾500指數下跌53.84點，或1.26％，收在4,224.16點；那斯達克綜合指數重跌202.37點，或1.53％，收在12,983.81點；費城半導體指數下跌 51.63點，或1.53％，收3,316.14點。

本周三大指數齊創一個月最大周跌，道指周跌1.6%、標普周跌2.39%、那指周跌超過3%，連跌三周。

（工商時報 陳彥綺）

10年期公債殖利率觸5％ 美股又崩了 道瓊挫286點 台積聯電ADR同跌

周五美股日線、周線大跌，投資人擔心會有更多升息和以色列-哈瑪斯衝突擴大，以及美國10年期公債殖利率一度漲破5%。本周道瓊指數收跌1.6%。標普500指數周跌2.4%，為3周以來首度收黑。那斯達克指數周線大跌3.2%，連跌第2周。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上揚1.45%，並創下3月24日以來收盤新高。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在10月7日發射5000枚飛彈突襲以色列，引爆這場最新的以巴衝突。

美東時間周四晚間，美國10年期指標公債殖利率一度漲破5%，為16年來首見，最高升至5.029%。債息高漲可能推升抵押貸款、信用卡、汽車貸款等利率，進而影響整體經濟，更別說為股票投資人提供另一個極具吸引力的選項。

周五，10年期債息最多回落9.96個基點，報4.8903%。

標普500指數11大類股全跌，能源股跌1.74%，跌幅最大；其次為科技股跌1.69%。金融股跌1.55%，亦給大盤帶來壓力。

KBW地區銀行股指數大跌3.5%。利率持續走高，令投資人擔心地區銀行在債券價格暴跌的曝險程度。

焦點股方面，Regions Financial上季獲利不如分析師預期，股價崩跌12.4%。

SolarEdge警告第四季營收恐大幅衰退，股價暴跌27.3%。

美國運通下跌5.4%，儘管其第三季獲利優於預期。

AI明星股輝達（Nvidia）收跌1.70%，本周下跌近9%，創下2022年9月以來最大單周跌幅。拜登政府宣布收緊先進AI晶片出口中國的管制，包括輝達在內，本周半導體類股走勢艱難。

特斯拉收跌3.69%，本周跌逾15%，創下2022年12月以來最大單周跌幅。該電動車大廠周三盤後公布業績，其營收獲利均不及市場預期，為2019年以來首見。此外，執行長馬斯克警告利率不斷升高會讓人買不起車，恐衝擊買氣。

★四大指數

美股道瓊下跌286.89點或0.86%，收33,127.28點。

NASDAQ下跌202.37點或1.53%，收12,983.81點。

S&P500下跌53.84點或1.26%，收4,224.16點。

費城半導體下跌51.63點或1.53%，收3,316.14點。

★11大類股

必需消費類股(SPLRCS)跌0.38% 醫療類股(SPXHC)跌0.40%

房地產類股(SPLRCREC)跌0.54% 工業類股(SPLRCI)跌1.03%

公用事業類股(SPLRCU)跌1.05% 通訊服務類股(SPLRCL)跌1.15%

原物料類股(SPLRCM)跌1.29% 金融類股(SPSY)跌1.55%

非必需消費類股(SPLRCD)跌1.66% 科技類股(SPLRCT)跌1.69%

能源類股(SPNY)跌1.74%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌1.40%，收326.67美元。

蘋果(AAPL)下跌1.47%，收172.88美元。

亞馬遜(AMZN)下跌2.52%，收125.17美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.56%，收135.60美元。

特斯拉(TSLA)下跌3.69%，收211.99美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌1.33%，收308.65美元。

蘋果(AAPL)下跌1.47%，收172.88美元。

亞馬遜(AMZN)下跌2.52%，收125.17美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.56%，收135.60美元。

網飛(NFLX)下跌0.20%，收400.96美元。

3.其它焦點股

應用材料(AMAT)下跌0.23%，收134.12美元。

美光(MU)下跌0.46%，收67.22美元。

超微(AMD)下跌0.58%，收101.81美元。

IBM(IBM)下跌0.62%，收137.16美元。

思科(CSCO)下跌0.73%，收52.93美元。

恩智浦(NXPI)下跌1.15%，收185.76美元。

Meta(Meta)下跌1.33%，收308.65美元。

微軟(MSFT)下跌1.40%，收326.67美元。

蘋果(AAPL)下跌1.47%，收172.88美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.56%，收135.60美元。

輝達(NVDA)下跌1.70%，收413.87美元。

德州儀器(TXN)下跌2.07%，收147.81美元。

英特爾(INTC)下跌2.10%，收34.92美元。

高通(QCOM)下跌2.38%，收108.63美元。

亞馬遜(AMZN)下跌2.52%，收125.17美元。

特斯拉(TSLA)下跌3.69%，收211.99美元。

甲骨文(ORCL)下跌5.99%，收101.85美元。

★台股 ADR

台積電下跌1.60美元或1.72%，收91.31美元，換算台股價格為590.23元。

聯電下跌0.12美元或1.59%，收7.43美元，換算台股價格為48.03元。

日月光下跌0.01美元或0.13%，收7.71美元，換算台股價格為124.59元。

中華電信下跌0.07美元或0.20%，收35.71美元，換算台股價格為115.41元。

（時報資訊 財經內容中心）