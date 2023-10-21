總統府宣布 張忠謀六度續任APEC領袖代表

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2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於11月15日至17日在美國舊金山舉行，總統府發言人林聿禪今（21）日表示，總統蔡英文已敦請台積電創辦人張忠謀擔任我方領袖代表與會。

林聿禪表示，張忠謀曾五度以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間均積極與各會員國家領袖互動，積極傳達臺灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升臺灣的國際形象與能見度，因此總統決定第六度邀請張創辦人代表她與會。

林聿禪指出，美國為今年APEC設定的主題為「為各方創造韌性及永續的未來(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)」，三大政策優先領域包括「互連(Interconnected)」、「創新(Innovative)」及「包容(Inclusive)」。林聿禪表示，我國一向積極參與APEC，未來也將持續與其他會員共同推動在數位創新、綠色轉型、糧食安全、公共衛生、中小企業發展及婦女經濟賦權等領域的合作，攜手共創永續共榮的亞太地區。

除了張忠謀外，行政院也核定由經貿辦總談判代表鄧振中及國發會主委龔明鑫出任部長級年會代表。行前，蔡總統還會接見代表團並舉行記者會說明此行APEC年會重點及交付張忠謀的任務。