廣西平果一鋁廠爆炸致2人死亡4人失聯 救援工作進行中

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大陸官方「微言平果」公眾號21日凌晨消息，2023年10月20日21時20分許，廣西百色平果市工業園區內，一工業企業廠房發生一起爆炸事故。經組織救援，現場明火已撲滅。截至目前，已搜救出6人，其中4人輕傷已送往醫院救治，2人確認無生命體徵。初步掌握還有4人失聯。現場救援、善後安撫和事故調查正在有序進行。 另據此前報導稱，該廠為2021年私人投資建造，前方救援力量分析，估計是高溫容器發生爆炸，工廠機械有坍塌，周邊房子受影響有震裂。