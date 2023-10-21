前往主要內容
工商時報LOGO

遙遙無期! 悠遊卡加入Apple Pay恐沒望

  • 時報資訊
悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯】就台灣的眾多果粉來說，悠遊卡加入Apple Pay一定是相當被期待的功能之一，只是今年5月Apple表明，全球要統一使用Apple(蘋果)建議的技術規格方案，換句話說，就會和悠遊卡規格不合，若要悠遊卡公司更改相關規格、設備等以符合Apple方案，恐是一個大工程。悠遊卡公司就直言，全系統修改完成恐需10年，且無法全系統使用!

根據在日前被釋出悠遊卡投控公司工作報告簡報檔顯示，悠遊卡公司在2015年起就與Apple溝通發行Apple Pay悠遊卡，一開始Apple同意以悠遊卡規格(CPU卡)發行Apple Pay悠遊卡，但最終沒有成功發行。一直到今年5月Apple告知未來不再進行客製化專案，全球要統一使用Apple建議的技術規格方案進行。

悠遊卡公司表示，若以Apple建議的技術規格方案進行，捷運、公車、輕軌、YouBike等閘門及扣款機等前台設備需要大幅度修改，包括離線系統得改為即時連線系統，可能需要更換前台設備，得通路業者配合意願與費用，加上需要分階段分批上線，全系統修改完成恐需10年，且無法全系統使用。

不僅如此，Apple建議的技術規格方案需為即時連線、符合EMV規格、可服務無記名卡之後台系統，但悠遊卡目前無此功能之系統，後台需要重建新系統才行。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 子女買房爸媽出錢！房地合一稅率變45％原因曝光

  2. 台積2025可望量產2nm晶片 曝代工驚天價

  3. 破除傳言！台積資本支出不變 7成衝先進封裝 4檔台鏈受惠

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。