軍公教不只明年薪水多4％！2津貼要加碼 調幅跳增41％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】軍公教明（2024）年起調薪4%，但以主計總處日前公布9月CPI（消費者物價指數）年增率2.93%，創近8個月新高來看，漲幅幾乎全被通膨吃光，令人超無感。值得留意的是，包括軍聘僱員地域加給、公教未成年子女撫卹金等2項津貼，有望獲得加碼，除均為按月核發，前者調幅上看41.7%至7300元，後者則比照軍職辦理，只待政院拍板就能上路。

其中，軍聘僱員地域加給部分，金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜3人在18日聯合召開協商會議，爭取增發離島軍聘雇員地域加給。陳玉珍表示，調升加給一方面是追求公平正義、合理化待遇，另方面則是鼓勵外離島雇員長留久任，行政院人事總處人事長蘇俊榮與會時也鬆口，表示將朝此目標努力。

金馬澎3位立委主張，離島物價較台灣本島高昂，因而建議提高地域加給，擬以軍聘人員地域加給按離島地區志願役軍人調增「數額」支給，按該方案計算，軍中約聘雇人員的地域加給，可望由現行的5150元調為7300元，等於月增2150元，調幅41.75％。

至於公教未成年子女撫卹金部分，銓敘部日前主動表示，執行艱困任務因公撫卹遺族的未成年子女，擬比照軍人每月加發撫卹金，將廣泛徵詢人事機關意見後，研擬方案。

銓敘部10/5在考試院會中，以「執行艱困任務因公撫卹遺族之未成年子女再加發撫卹金」為題，就未成年子女遺族增發撫卹給與提出規劃方向。

據銓敘部的報告內容，公務人員撫卹制度的建置，用意在照護遺族並撫孤卹寡，為照護遺族生活安定，根據公務人員退休資遣撫卹法，未成年子女加發撫卹金的金額，按國民年金法規定的老年基本保證年金標準發給，現為每月3772元。

由於軍人撫卹條例第13條、第21條及第40條條文，已經在6/9奉總統令修正公布，比照公務人員增訂未成年子女加發撫卹金，將「因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者之未成年子女遺族」納入再加發撫卹金的範疇。

銓敘部指出，考量軍公教人員權益的衡平，因此公務人員執行具高度危及個人生命的風險情事致死的未成年子女遺族，也會比照軍人每名子女每月再加發撫卹金，銓敘部因此研擬方案，就適用對象、發給標準、不重複支領等配套設計，廣泛徵詢人事機關意見後，併同提出說明，考試院長黃榮村也請銓敘部參考與會考試委員意見，儘速規劃辦理後續事宜。