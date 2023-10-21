38G酵素晶體三代傳承 皂就晶緻

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因緣際會由蕙蘭商城負責人張蕙蘭引入三代傳承的酵素晶體皂，參與10/7舉辦的Dealshaker台灣跨境電商峰會，是世界唯一會長結晶的活酵素晶體皂；這來自三代傳承可追溯台灣光復時日本農業專家，將「酵素晶體」技術傳授給前人，歷時近90年家族堅持下，以完全古法的製作方式，孕育完成一顆能保存酵素活性的晶體皂，並傳承至第三代-騰大生物科技總經理周元毅。

有著淨顏達人之稱周元毅指出，傳承家族近90年傳統手藝，融合現代生物科技，輔以傳統古法秘方，取材赤道系島嶼熱帶野果實，為酵素初級熟成菌株注入豐富的活性元素，該技術不但有著歷史寫照，更是一門精湛的手藝，其中蘊含了文化、技術及環保的傳承與概念。又說，採自赤道區的野果，經過90天與攝氏40℃以下低溫，醞釀後重複發酵，萃取活性蛋白酶，再由獨家酵素結晶固化技術，經過90天熟成皂化過程，將酵素活性完全封存，使其活蛋白酶處於穩定的休眠狀態，外觀呈現晶透圓潤。「酵素晶體」經開啟後，先置放在濕潤的環境，促動酵素蛋白活性甦醒，酵素蛋白酶即會結出一顆顆水晶般的美麗晶體。

周元毅強調，酵素晶體可以深層潔淨、卸除淡妝、軟化老廢角質、淡化黯沉皮膚等。38G酵素晶體皂，天然、環保、適合敏感肌膚，天然活性酵素可快速分解油脂與軟化老廢角質，為肌膚儲水，維持酸鹼平衡。從90年代前的香皂，後來洗面乳與沐浴乳，到今天前的手工皂百家爭鳴；38G酵素晶體，以獨創風格超低溫乳化技術與工序，創造出呈現天然結晶的潔淨用品，打破傳統香皂的使用方式，而必須先以養結晶刮結晶，再搓揉結晶後使用。深受使用者回響與愛用，市場也將進入以酵素晶體皂為肌膚潔淨主流的時代。

最後提到，以現在市場現況分析，台灣常態使用手工皂的人數近300萬人，以國人每人一年四顆的使用量，一年至少有1,200萬顆的市場需求量，這樣的市場規模，將會被38G酵素晶體皂以每年10％的成長速度佔據。