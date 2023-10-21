開學逾1個月小一生還沒拿到英文紙本教材 新竹市府：預計25日陸續送達

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新學期已開學逾1個月，但市議員劉彥伶指出，家長陳情，反映小學一年級學生迄今還未收到英文教科書，要求市府說明。市府表示，原本規畫用電子教材彈性運用，但開學前師長提出仍希望有紙本教材，目前已經加快採購流程，預計25日將陸續送達。

市議員劉彥伶指出，她家長反應，指新竹市小一小朋友的英文教科書至今仍未收到，是不是可以請新竹市政府說明一下是什麼原因導致這樣的情形發生？她也痛批，都開學多久了？聽說要到10月25日才可以收到！

對此，市府教育處回應，在111學年度下學期的教務主任會議時，各校就已提出相關共識，爾後建議不再提供英語低年級教材紙本，而改提供電子檔由各校彈性使用，或依實際需求來印製；不過今年開學前，有教師及家長仍希望用紙本教材方便學童課後複習。

教育處表示，因應師長需求於是在7月28日至8月20日統一調查各校低年級教材需求，調查後並將添購英文紙本教材所需經費，由原本編列130萬元提高至198萬元。

教育處說明，此項教材添購案於10月11日開標，因投標廠商標價過低，須依採購法相關規定給予廠商說明時間，經機關審核合理性後，已經在10月16日決標後開始履約。目前廠商已印製完畢，預計於10月25日將教材送達各校。