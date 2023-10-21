ETF掌台股生死簿 基金規模升降有玄機

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台股10/18重挫201點，休息一天，10/20開盤半小時大跌181點，多頭奮力一搏，盤中指數一度翻紅，收盤小跌12點收在16,400點之上，市場多空混戰，成交金額排行前五為台積電、廣達、緯創、聯發科、創意，除神山外其餘皆下跌。10/19神山法說化解指數破底危機，卻幫不了多數股票。10/20上漲家數280(16%)、下跌家數956(54%)，資金集中在少數股票，特別是得到高股息ETF青睞的廣達、緯創、聯發科，皆是成交量排行第一名00878國泰永續高股息ETF成分股。

00878獨缺神山護體，股價創三個月新低，前五大持股廣達(7.05%)、華碩(6.28%)、緯創(6.16%)、光寶科(4.39%)、英業達(4.27%)，近三個月走勢，廣達282~199跌83元、華碩438~331跌107元、緯創161.5~87.7跌73.8元(現在還有人嘲笑外資設的目標價太低?)、光寶科174.5~103跌71.5元、英業達73.5~42.25跌31.25元，占基金持股比重近30%的五大持股分別下跌29.4、24.4、45.9、41、42.5%，令人觸目驚心的跌幅，ETF本身就是幫兇。

搭上AI熱潮的00878五大持股為何成台股重災區?因為市場充斥同質產品，資金排擠，使基金規模減少，必須賣股支應贖回。賣股，成分股下跌，淨值下降引來更多贖回，形成惡性循環。9月00878持股比例降幅前三名:緯創，英業達、光寶科，正好呼應跌幅排序:45.9、42.25、41%。持股市值下跌，持股比例必降，若其它持股重疊ETF同步殺出，股價跌勢雪上加霜。

根據復華投信最新資料，第三季台股人氣王00929復華台灣科技優息ETF今年7月、8月、9月底基金淨值為209、451、811億，10/20基金規模突破900億，達918億，前五大成分股除了健鼎，另外四檔矽創、聯發科、京元電、新普10月股價都格外有撐，其中，聯發科創今年新高、京元電更厲害，10/20股價創歷史新高。00929申購的人越多、基金規模成長替成分股股價帶來正向循環。同樣標榜高股息，但受限散戶口袋深度，ETF規模升降導致成分股走勢兩極化。

00929於10/24迎來掛牌後第四次除息，將配息0.11元。9月是00929成交量與基金規模成長最大的月份，然而9月除息後秒填息亦秒貼息，外資9/15~9/21

、10/12~10/20分別連續賣超5天、7天。00929月月配外資月月賣，券商庫存「-371,980」張(上市前股票軟體計算基準值為0)，掛牌後外資毫不留戀沿途獲利了結，完全不在乎月月配0.11元。

投信公司高調宣傳的ETF年化殖利率要成立，必須建立在填息的基礎之上。殖利率=(收益/成本) X 100%，除息股價會減，沒有填息等於沒有收益。高檔除息又遭遇到空頭襲擊，填息之路將十分漫長。00878、00919、00900等第三季除息ETF皆處貼息狀態，0056在10/19除息技術面像極了股價盤頭後出現的向下跳空缺口。屏息以待00929除息秀同時也要提防，當基金規模消風時，成分股會不會步上 00878後塵。