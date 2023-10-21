《金融》渣打銀：9月外銷訂單憂喜參半 科技觸底信號仍不明顯

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【時報記者任珮云台北報導】九月臺灣外銷訂單與去年同期相比下跌15.6%，遜於市場預預期的下跌13.9% ，但優於渣打銀先前預測的17.6%。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財表示，9月外銷訂單較上月成長11.7%，顯示企業受益於年底節日前的需求有所回升。九月份來自美國的外銷訂單單月成長10.9%，歐洲也呈現單月成長23.4%。然而，外銷訂單較去年同期下降的部分原因仍在於基數效應，九月份來自美國的外銷訂單較去年同期下降16.1%，來自歐洲的單月降幅更加劇到46.5%；這數字再次提醒我們，儘管季節性年終節日需求回溫，但與去年同期相比，復甦仍然相當微弱。

同樣，科技類別的外銷訂單（包括半導體）單月成長19.3%，但較去年同期相比仍下跌16.9%：非科技外銷訂單則呈現單月下降2%，較去年同期下降12.6%的頹勢。值得注意的是，資訊通信的外銷訂單金額單月成長34.9%；反映最近全球推出的最新手機與其周邊商品的帶動。

符銘財認為，較為正面的消息是，來自中國、香港的外銷訂單單月成長4.3%，為連續第五個月成長；相較去年同期也僅下降1.6%，與八月下降2%，以及2022年下半年和2023年上半年大部分時間均下滑30-40%相比，已有大幅改善，表示美國對高性能IC晶片的出口管制措施所帶來的成長拖累（基數效應）可能在2023年下半年開始消退。整體而言，最新公布的數據顯示：源自於科技行業受美國對中國的出口管制加重全球消費電子產品疲軟，臺灣外銷訂單與去年同期相比下滑速度已開始放緩。

符銘財強調，我們還需要再多幾個月的數據來確定當前的科技低迷確實已經觸底，以便更好地衡量全球消費電子產品在2024年復甦的整體可能性。