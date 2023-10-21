陸房企大老挺房市：房地產沒有過剩 住房走向「好不好」階段

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大陸龍頭房企之一的萬科董事會主席郁亮20日在媒體交流會上發出房市唱多信號，面對當下盛行的「房產過剩論」給予反駁。他更認為，大陸主要城市當前的住房條件「被平均」了，城市被小鎮平均，大城市被小城市平均。住房市場需求已經從「有沒有，」，走向「好不好」的階段。整體上，郁亮對房地產市場仍充滿正面態度，「市場短期存壓力，長期要有信心。」

郁亮表示，9月各地發布政策后，房地產市场有所好转，这是政策与市场共同作用的结果，未来希望已有政策能落实到位。另一方面，近期各地發布的政策主要集中在刺激需求端，未來政策可考慮在供應端發力。如部分供應過大的城市，可以考慮暫停供地等。

如何看待市場走勢的問題，郁亮20日首先反駁了房地產「過剩論」，認為主要城市當前的住房條件「被平均」了。根據七普數據，全大陸的人均住房面積約36.8平方公尺、城市居民約36.5平方公尺、城鎮居民約42.3平方公尺，所以城市居民的居住面積被城鎮居民平均了。再看到一二線城市的人均住房面積約34.3平方公尺，深圳甚至才21平方公尺。

郁亮強調，不能靜止地看待數據，38.6平方公尺是建築面積，折算成使用面積僅相當於日本40年前的水準，同時63％的城市住房還未達到配備電梯的基本門檻。隨著大陸民眾的生活水準提高，居住水準不可能停留在40年前日本的水準。