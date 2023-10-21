綠色轉型 石化龍頭帶頭 佈局循環經濟、回收應用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

呼應碳中和，石化龍頭廠南亞（1303）、台化（1326）及台塑（1301）率先帶頭啟動循環經濟、回收應用佈局，擴大綠色經濟能量。

南亞、台化近年持續耕耘聚酯、尼龍回收再利用告捷報喜，成功獲得國際品牌青睞；南亞更與國際品牌著手合作，以「CHROMUCH原著色絲」打造2026 FIFA世足賽球衣。

此外，台塑也成功開發全球首創「台塑新機能PP纖維」，製作全球首創的「單一PP材質全回收耐寒服」，以及運動連帽服等流行服飾，宣告搶進高性能機能衣服用料商機。

南亞每年回收數十億支寶特瓶，並再生成機能性紗線，供應各大運動品牌。旗下環保再生品牌「SAYA餘創」獨創的BPA-Clear低雙酚A回收絲、低碳節水更兼具鮮豔度與色牢度的CHROMUCH原著色絲、及在OneHub概念下開發有利於封閉式循環的回收聚酯產品。

南亞指出，帶藍光的黑色絲解決織廠使用碳黑原著色絲時織針易磨損的問題，使織針壽命由半年延長至3年，讓織造效率大幅提升，已受織廠大量使用、深獲品牌肯定。SAYA發展出「BPA-Clear低雙酚A聚酯回收絲」，使回收聚酯產品之品質、安全性精進升級。

台化耐隆下腳及回收漁網等已達成1,250噸/月目標，使回收己內醯胺佔總用量之12％，並與下游業者合作建立循環回收機制，達成「We Produce,WeRecycle」的理念。2022年初跨入塑膠料回收領域，塑膠部兩岸三廠的複合材料年產能擴充已達13.2萬噸。另與塑膠回收業者合作、入股，希望能確保塑膠回收料源，鞏固高值化綠色材料的生產。

台塑兩岸PP（聚丙烯）合計年產102.9萬噸，近年積極推展醫用材料、汽車材料等高附加價值應用，還延伸至高端動力電池隔離膜與成衣用防水透氣膜。隨著配合紡織業市場提升纖維原料生產占比，期盼PP紡織應用比逐年成長逾6成，提升至6％以上水準。