強化利基 6大塑化專業廠部署可分解等永續新應用

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繼石化龍頭廠積極開展循環經濟耕耘，三芳（1307）、南寶(4766)及材料-KY(4763)等塑膠化專業廠也透過部署可分解等新應用，強化長期利基。

三芳因應環保、綠色及高階發展策略，擴大搶攻國際品牌綠色經濟，著重朝向可回收之循環經濟轉型，加快永續產品技轉速度佈局全球生產基地，並推廣永續材料至不同的材料應用市場；目前永續產品營收已達總營收之45％。

此外，三芳去年集團能源使用量佔比為生質燃料59％、太陽能電力1％。今年綠電使用佔比除高雄廠太陽能發電約5％、大陸東莞寶亮廠太陽能發電40％、越南廠太陽能發電14％外，越南廠綠電憑證達86％、印尼廠綠電憑證更達100％。

南寶生產各式接著劑與塗料，產品領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球7個國家有24座工廠。研發投入耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單；另著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等。

材料-KY五年目標擴展絲束市場的市占率達到全世界7％以上。開發可生物降解醋片產品，眼鏡膠板可回收再利用，把握循環經濟的發展機會；增加投資研發綠色環保材料，研發的可生物降解紡織纖維已有成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。