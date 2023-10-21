《熱門族群》台郡、穩懋下周法說會 聚焦Q4展望

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【時報記者張漢綺台北報導】軟板廠台郡(6269)與砷化鎵廠穩懋(3105)將分別於10月26日及10月27日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望。

蘋果新機拉貨啟動，穩懋第3季合併營收為41.65億元，季增5.61%，年增6.56%，累計1至9月合併營收為109.68億元，年減25.9%。

受疫情後通貨膨脹及全球消費疲軟等不利因素影響，台郡第3季合併營收為80.12億元，季減1.37%，累計前9月合併營收為242.31億元，年減16.29%。

台郡科技董事會通過於2023年10月20日至11月16日止，以新台幣每股170元公開收購取得宏觀微電子公司(6568)已發行之普通股股份，熊雅士表示，此次公開收購取得宏觀公司普通股股份，主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並藉此展開傳輸技術整合佈局，中長期而言，冀望透過此次合作，發揮雙方公司之全球客戶網路及營運服務據點資源，擴展核心業務，縮短產品商品化時程，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

台郡此次公開收購預定最高收購數量為922萬1976股(約30%股權)，最低收購數量為307萬3992股(約10%股權)，若收購股數達最低收購股數，此次公開收購即為成就。