陸禁石墨出口 沒鎖定某個國家？外媒曝因這2事痛下殺手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳美觀】大陸商務部以維護國家安全為由，宣布自12月起，部分石墨產品出口須取得許可證，並強調此舉「不針對任何特定國家」。不過市場人士透露，這是北京政府反制西方的措施，當前美國擴大對大陸晶片制裁，歐盟則擬對大陸電動車徵收高昂關稅。

大陸商務部祭出最新限制措施，從12月起針對高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，和天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨和膨脹石墨）等，未取得許可證，不得出口。

外媒報導，從天然供應角度來看，大陸石墨產量占全球67％居首位，儲存量占20％排第二，而全球高達9成以上提煉石墨由大陸供應，這是當紅電動車電池陽極的關鍵原料，也是發展第三代半導體的重要材料。

儘管陸方表示，石墨限制出口有利於保障全球供應鏈、產業鏈安全穩定，此舉不針對任何特定國家。據中國大陸海關數據，中國石墨的最大買家包括日本、美國、印度和南韓。

市場人士認為，這是大陸反制外國的舉措，此前美國擴大對大陸晶片制裁，歐盟則擬對大陸製電動車徵收高昂關稅。

美國17日發布「升級版」晶片出口禁令，進一步限縮輝達、超微與英特爾等先進AI晶片出口到大陸。據AI晶片大廠輝達提交文件指出，旗下A800和H800兩款AI晶片，以及用於資料中心的L40S晶片都將被納入禁止銷售範圍。

此外，面對低價的大陸電動車大舉進軍歐洲市場，衝擊歐洲車廠獲利，歐盟10月初已針對北京政府對電動車的補貼展開調查，甚至可能提高大陸電動車關稅。

針對歐盟對陸車展開反補貼調查，德國BMW財務長默特爾日前表示，歐盟這項行動可能弊大於利，他也不支持懲罰性關稅，還警告，中國大陸可能採取報復性措施，超乎外界想像。