訂製人生下半場 互動性生活展 設計理想老後生活

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為慶祝重陽節，表達對全國的長輩關懷與敬意，衛福部於重陽節期間於捷運大安森林公園站陽光大廳，舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，以高齡者最關心的生活面向，設計豐富多元的展覽內容，邀請社會大眾共同關心高齡相關主題。

根據內政部統計，我國平均餘命持續延長，2022年已達80歲，今年百歲以上人瑞更有5,011人，這些都是台灣人民生活水準與健康提升的最佳見證，也表示台灣已經是長壽社會，隨著平均餘命增加，每個人的生命歷程變得更長。

衛福部表示，我國老人人口快速攀升，2018年3月正式邁入高齡社會，截至2023年7月底，老人人口為420萬5,530人，占全國總人口的17.96％。根據國家發展委員會推估，2026年我國老人人口占總人口比率將達20.8％，接近超高齡國家，至2036年更達28％，進入極高齡國家。為回應高齡者之多元需求，行政院已於2021年核定修正高齡社會白皮書，揭櫫自主、自立、共融、永續四大發展願景，強調協助長者維持生活的自主性及自立性，提升世代共融，並強化社會的永續發展。

為了鼓勵大眾能在每個生命階段做出改變、採取行動，本次慶祝活動規劃個人、家庭、社區及社會四大主題展區，其中個人展區，以生活態度、人生夢想及能力組合，思考在老後生活想扮演的新角色；家庭展區就關係密度、家庭活動、理想住居，提供促進關係的途徑；社區展區從生活環境、周邊設施、服務需求引導參展者探索自身所期待之生活樣貌；社會展區則有社會連結、社會共融、政策願景等；結合闖關遊戲，藉由互動參與，鼓勵高齡者由自主、自立的角度出發，設計自己的人生藍圖，包含想要扮演什麼樣的新角色，想要建立什麼樣的生活關係，想要打造怎樣的生活圈，都是美好老後生活的重要選擇。

本次重陽節特別辦理「訂製人生下半場 互動性生活展」，期盼社會大眾陪伴高齡者用創新的方式參與屬於自己的節日，在老後生活持續進步、成長；也經由參觀展覽的同時，可以提早規劃健康、理想的老後幸福生活。