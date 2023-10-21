廣交會落幕 外商下單更謹慎、對價格更敏感

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本屆廣交會第一期於19日收官，境外採購商線下到會超過10萬人，來自全球210個國家和地區。從數量上看，本屆廣交會首期的境外採購商已經恢復至疫情前水準。然而，外商下單更加謹慎，對價格也更敏感。

界面新聞報導，從外商結構來看，有明顯的變化。其中，來自共建一帶一路國家採購商近7萬人，比上屆同期增長65.2％。不少參展商均表示，客流對比上屆有明顯增加，採購商主要來自非洲、中東、東南亞、南美等地區，歐美客人偏少。

報導指出，外商回來了，但訂單是否一同到來仍需打個問號。一期落幕後，廣交會官方尚未發布意向成交金額。不少參展商表示，客戶下單更謹慎，對於價格也更為敏感，轉化率表現如何還要觀望。

台灣採購商詹大興主要經營電器，他坦言，「今年行業景氣不好，消費力度有限，大家還在持續消化庫存。疫情期間三年生意還好，今年反而差了，訂單減少了五成以上。」他從另一個負責歐美市場的同行處得知，歐美去庫存的壓力也很大，「此前歐美客戶每次會訂很多，導致現在還會砍單。」

詹大興表示，這次來主要是跟老朋友見面、聯絡感情，至於具體採購還沒做出決定。

Medhat的公司主營空調、洗衣機、冰箱等家電，他表示，疫情三年產品需求非常高，無論是產品範圍和數量都有很大的增加，這也導致疫情後，訂單量出現大幅下滑。

採購商下單更謹慎，同時也對成本端更敏感。Medhat提到，之所以選擇秋交會，「因為秋交會的促銷活動力度更大，新產品也更多。」

不少家電參展商也觀察到採購商購買力的變化，訂單量、訂單頻率有所下滑，產品檔次會傾向中低端。山東小鴨集團家電有限公司海外事業部劉光敏認為，人流只恢復到疫情前四五成。

另一層變化體現在進口方式上。中山市聯星電器製造有限公司亞洲銷售負責人Kakao提及，不少南亞、非洲的客戶會要求購買零部件，「他們自己有廠，尋找到替代品後可以減少成本。配件的進口關稅也會比整機低。」Kakao在展會上沒有等到歐洲客戶，「現在我們跟歐洲的交易方式主要是，提供樣品過去檢測。」