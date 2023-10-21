陳文章再度闢謠：台大沒有教育學院 不適合設立附中

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台大是否前往竹北設置附中，近日再度成為熱門話題。台大今(21)日舉行校務會議，校長陳文章在會中強調：「台大沒有教育學院，不適合設立附中。」至於竹北校區規畫，則計畫在碧禎館之外，再興建5棟大樓，其中包含NTU TECH教學研發大樓，研擬推廣創創人才培育學程。

陳文章在校務會議特地說明竹北校區規畫。他提到，新竹縣政府希望台大到地方發展，打造人才培育基地，但台大並沒有前往竹北設置附中的計畫，不過願意協助地方研議設立「生醫園區實驗中學」的可行性。

陳文章也說，台大可以做到協助高中端增能，未來台大師生團隊預計每學期到竹北地區高中舉辦5到8場演講，也將研擬擴大竹北地區高中生成為台大預修生，可透過以線上非同步方式，提前修讀微積分、普通物理、普通化學等大學課程，同時也開放高中生自主選修NTU OCW與MOOC等精選課程。

陳文章提到，整體來說，台大竹北校區希望能打造成為國內「新科技研發基地」，辦學重點將聚焦在次世代半導體、IC設計、智慧醫療、AI、量子科技、太空科技等，並推動創創人才培育，而創創人才培育則參考美國康乃爾大學作法，除了攜手當地產業，也將前端課程到創新創業等結合到學程當中，希望設置開放平台基地，讓學生、企業一起從事創新創業。

至於竹北校地拓展上，陳文章指出，目前當中共計有5塊基地，現有碧禎館將承擔行政服務中心及進修推廣學程教學空間，另將呼應當地產業建設NTU TECH教學研發大樓，也將建設可引進企業、法人進駐的新科技產學合作中心、半導體產學合作大樓、智慧醫療綜合大樓、包含學生會館的智慧生活圈等。目前已募得NTU TECH教學研發大樓20％的經費。

台大將於2028年迎接百年校慶，陳文章說，學校計畫在羅斯福路和基隆路交叉口建設百歲紀念館，空間可供所有系所使用。目前建築經費約新台幣11億，且已有校友捐贈1億元，並於財務處計畫中再募得5.5億，已有一半以上的經費，相信未來1年內即可籌到8成經費。

陳文章也透露，台大也預計在基隆路和辛亥路口再建設學生宿舍，該宿舍已有廠商得標，研擬規畫3750床，預計2028年完工。