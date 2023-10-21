全台首創藥癮者家庭積分券！集點換獎勵券 就業也有獎金領

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為有效促進藥癮者復歸社會，高雄市毒品防制局汲取冰島家庭福利政策模式精神，推出全台首創「家庭積分券~提升藥癮者家庭支持功能方案」，只要藥癮者參加毒防局輔導活動，或是與家屬同行，就可獲得點數，集滿後就可兌換教育券、購物券、美食券、加油券等多樣獎勵；另外，為激勵戒癮動機及強化就業行動力，提供就業的藥癮者就業加值金。

高雄市政府毒品防制局鼓勵藥癮者與家屬共同參與毒防局多元輔導活動，推出全台首創「家庭積分券~提升藥癮者家庭支持功能方案」，只要參加毒防局指定活動方案，即可獲得點數，1次以1點計算；若是參加職能培力、接受醫療戒癮，即提供2倍點數，同時將個案輔導擴大為家庭輔導的政策理念，參加活動若有家屬同行，每位家屬另以1點數計，當家庭積分券累積滿一定點數，兌換金額再加碼。

就是希望藥癮者透過「家庭積分券」加強藥癮者發展正向生活經驗，增進家庭凝聚力，長久持續提升家庭支持功能，降低再犯，點數即可兌換教育券、購物券、美食券、加油券、樂FUN券、運動券等多樣獎勵。

另外，考量藥癮者特殊性，在求職易受負面標籤影響，為激勵戒癮動機及強化就業行動力，首創推出「職得獎勵~藥癮者就業支持方案」，提供就業的藥癮者「就業加值金」，分階段提高獎勵金額度，全職者或自行創業者持續穩定工作達12個月獎勵額度最高2萬8500元，部分工時者持續穩定工作達12個月獎勵額度最高1萬5000元，「職業訓練助學金」最高8000元及「技能檢定費用補助」最高5000元等措施，激勵藥癮者長期穩定就業或創業，順利復歸社會。 ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！