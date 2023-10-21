《金融股》台灣氣候行動博覽會登場 「國泰永續里」限時開張

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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)攜手國際氣候發展智庫（ICDI）與台大生物多樣性中心，共同舉辦第三屆「2023台灣氣候行動博覽會」，即日起至10/22在松山文創園區展出。今年國泰展區以「勇敢淨零、氣候行動」為主軸，打造「國泰金控永續里辦公室」場景，將永續金融知識搭配互動體驗，讓永續走入日常生活，此外博覽會最終日10/22安排「國泰氣候變遷青年論壇」，匯聚永續青創高手代表，分享青創過程實務經驗。

國泰金控總經理李長庚表示，從國內的環保署升格為環境部，到許多國家的碳關稅如歐盟的碳關稅即將落地，國內外的政府積極作為，就告訴企業說這一次是玩真的。為了自己的市場競爭力，為了緩解氣候變遷的風險，企業非要在氣候行動上積極投入不可。從國泰金控的角度來講，國泰永續發展策略三個主軸，第一個是氣候，從參與國際倡議到自身營運，到所有的投資、融資跟企業的議合、綠色服務、低碳商品、商品碳足跡，到所有員工的活動，都必須要跟綠色營運綠色光電做結合。國泰金控集團總動員，從上到下，積極投入低碳營運、低碳轉型，更期待我們透過金融的影響力跟產業一起為台灣的淨零轉型來打拚。

在這次「國泰永續里辦公室」展區中，包含國泰永續大事記、鏡像拍照及里民行動留言牆等設計，讓民眾在展示互動中瞭解永續金融，承諾氣候行動。展區除靜態展，在10/21及10/22舉辦兩場青年版沙龍，邀請台灣環境規劃協會以實現「共融光電」議題，透過對話與互動，將台灣光電發展面臨的困境如何用「漁光共融」和「以光護農」為主題闡述解方，讓青年藉由小組討論聽見多元觀點，系統化的瞭解共融光電的原則、規畫與案例。

李長庚指出，「培力」是國泰的三大主軸之一，今年是第四屆國泰氣候變遷青年論壇，希望更多年輕人可以一起來關心氣候變遷議題，今年以影響力投資為主軸，邀請影響力投資機構共同創辦人專題分享，如何透過投資對社會的創新與創業鏈結產生影響力。也邀請永續青創業者來分享實務經驗，並與教育部氣候變遷創意實作競賽合作，邀請青年得獎代表分享從摸索氣候議題開始，到投入各種努力實現氣候解方。國泰期待透過這些努力，讓青年學子從創意開始，從參與競賽到將來創意落地、甚至創業。

此外，今年度博覽會將響應COP28進行首度全球盤點(Global Stocktake)，由下而上發起「松山宣言」，邀請各界一同參與減少碳排放，展現臺灣氣候行動的量能，並在今年12月前進COP28正式發表中英文版的「松山宣言」及公布連署宣言之響應單位名單和其減碳承諾與淨零路徑。讓臺灣的氣候行動與努力能被全世界看見，一起實現永續發展的目標。