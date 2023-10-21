協易機械持續辦理《協易盃》 培育產業人才落實社會共榮

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面對台灣嚴峻的缺工危機，製造業人力問題大缺口，全球知名沖床製造大廠 SEYI協易機械（4533TT）與「台灣塑性加工學會」及「國立高雄科技大學鍛造輥軋工程研究中心」辦理《協易盃》伺服沖壓製程設計與 CAE 模擬分析競賽，於10/20日假南港展覽館二館「iMT Taiwan台灣金屬材料暨精密加工設備展」舉辦決賽及頒獎典禮。

參賽隊伍包含中興大學、勤益科技大學及高雄科技大學，產業界社會組組數增加到5組，共21組隊伍，最終由高雄科技大學黃羿翔(CAPOO團隊)獲得最高殊榮，第二名為高科大廖建閔，第三名為高科大鐘祿凱與李源澄，另有五組團隊獲頒佳作，以及二組團隊獲鼓勵獎。獲勝隊伍除了高額獎金外，高科大額外提供學校專利衍生海洋產物萃取的「高壓幾丁聚醣」禮品給此次參賽團隊。

順應產業發展趨勢 學以致用

氣候變遷為全球最重要的議題之一，各國相繼於2050年前達成「淨零碳排」的目標，在減少溫室氣體排放的目標下，台灣汽車零組件廠商擁有少量多樣及彈性製造優勢，積極投入伺服沖床等自動化製造設備，朝向模組化、智慧化發展，維持產業競爭優勢與企業永續經營。

《協易盃》競賽題目為S型車身橫樑，板金材料為980Mpa高強度鋼板，指定以協易機械SD2-200伺服沖床的沖壓模式，依據曲線控制點數、上下死點位置、衝程速度與模具特性進行運動曲線設計，完成伺服沖壓製程設計與CAE分析模擬，產出縮減成型道次並產出高品質的沖壓成品。期盼透過舉辦沖壓競賽，持續培育沖壓產業永續人才，為共同提升台灣沖床產業技術與產值善盡企業之責。

協易機械郭雅慧董事長表示：「台灣製造業擁有完善的供應鏈與生態圈，然而少子化及人才斷層，製造業卻面臨著嚴重的缺工窘境，協易於人才培育上不遺餘力，除耕耘數十年的產學研合作，近年更積極針對沖壓專業辦理競賽厚植沖壓產業技術人才，以核心沖床製造技術，持續為台灣金屬成型產業盡一份力，善盡企業責任持續孵化多元人才。」

低碳生產堅強後盾 伺服沖床

劉國旺執行副總分享「淨零碳排趨勢下的伺服沖壓技術」，透過易高效能且節能減碳特色的綠色沖壓設備，以環保節能、智慧高效的設計理念出發，透過沖床電力平準化的設計，是產業客戶面對低碳生產的堅強後盾。李丞偉副總表示綠能、電動車發展趨勢下，傳產轉型高階生產的發展後勢值得期待，更可超越製程減碳的需求。

協易機械是伺服沖床設備的全球領導品牌，通過德國萊因CE 認證、台灣精品獎。協易積極提供前瞻且永續智慧製造解決方案，協助客戶接軌低碳生產、智慧製造的淨零未來。